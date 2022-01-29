美防長：俄已有能力侵略烏克蘭 拜登：將派兵赴東歐

儘管俄羅斯總統普亭28日表示，不會在烏克蘭開戰，五角大廈表示，俄軍已有足夠軍力全面進攻烏克蘭。圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進。（路透）

國防部28日表示，俄軍侵略烏克蘭 的能力已足，一旦發動攻擊會造成重大傷亡；對於最新發展，拜登總統28日說，近期內將送部分美軍至東歐；這是俄烏緊張數月來，美軍首度出動。

美國國防部長奧斯丁28日說，「雖然我們並不相信普亭已決定對烏克蘭動武，但很顯然地，他現在已具備這項能力」。（美聯社）

「雖然我們並不相信俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)已決定對烏克蘭動武，但顯然地，他現在已具備這項能力。」國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)舉行記者會表示。

8500名美軍警戒待命

8500名美軍正警戒待命，準備前往東歐加入北約緊急應變部隊，待拜登一聲令下就出發；美國評估俄軍已具備侵略能力後，拜登在馬里蘭州安德魯斯空軍基地簡短表示：「近期內我會把美軍送往東歐和北約國家，不會太多。」

國會山莊報報導，拜登的最新說法意謂著，白宮認為俄羅斯短期內侵略的可能性極高。

美國政府官員此前已數度表示「危機迫在眉睫」，副國務卿薛曼(Wendy Sherman)26日說，普亭可能在2月中旬前動武，若普亭在下月4日冬奧會開幕時動手，恐引中國國家主席習近平不滿。

五角大廈28日首度表示，相信俄羅斯軍隊準備充分，足以侵略烏克蘭；紐約時報引述國防官員的說法指，俄軍已能在整個烏克蘭地區移動，並非單純攻擊邊境地區。

面對裝備精良的13萬名俄軍環伺，烏克蘭也加緊練兵。圖為烏克蘭軍隊正在作防空演習。（路透）

13萬名俄軍環伺烏克蘭

烏克蘭政府也掌握到13萬名俄軍環伺，是2014年俄羅斯兼併克里米亞以來的最大規模。

奧斯丁分析俄羅斯有多種方式實施侵略，他說，普亭可能動用部分軍隊奪取烏克蘭城市和重要領土，或者發動如「承認烏克蘭境內分離領土」等脅迫行為，或政治挑釁行動。

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)表示，一旦俄羅斯動用各種部署在邊界的武力攻擊，後果將極為嚴重，會造成重大傷亡，可以想像在都市和街道會造成什麼可怕景象，這完全沒必要，美國認為可以透過外交解決。

面對裝備精良的13萬名俄軍環伺，烏克蘭也加緊練兵。圖為俄烏邊境枕戈待旦的烏克蘭士兵。（美聯社）

奧斯丁：俄羅斯劇本 騙不了我們

奧斯丁在記者會上敦促普亭降溫緊張局勢，並表示會持續關注俄羅斯的假訊息或創造入侵藉口的「偽旗行動」，奧斯丁說，「這都是俄羅斯的劇本，他們騙不了我們。」