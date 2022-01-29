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若俄侵烏 美制裁將鎖定銀行、企業 規模數十年之最

記者顏伶如、編譯盧炯燊／綜合報導
圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進。（路透）
圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進。（路透）

拜登政府一直警告俄羅斯，一旦攻擊烏克蘭將會受到規模前所未有的制裁；華爾街日報報導，拜登政府計畫的一系列經濟制裁，將更精準地打擊俄羅斯的銀行、國有企業、國債及所需要的進口產品。

華爾街日報引述匿名政府官員的消息報導，計畫細節近期可望拍板，規模將超越數十年來美國曾經對俄羅斯的所有制裁行動，展現拜登總統說到做到的決心；拜登先前警告俄羅斯，若侵犯烏克蘭必將面臨包括金融在內的各種制裁。

官員指出，美國可能打擊的目標包括VTB Bank等多家俄羅斯政府持有的銀行、禁止交易所買賣俄羅斯所有新發行的主權債券、對先進微電子等關鍵領域產品實行出口管制。

但有關官員透露，拜登政府沒有考慮將俄羅斯出口的石油及天然氣納入制裁目標，也不打算讓俄羅斯退出環球銀行金融電信協會(SWIFT)。

有分析指出，美國將石油、天然氣剔除在外並不意外，因為英國首相強生(Boris Johnson)曾作出類似威脅後，俄方強硬回應也會切斷對歐洲的石油、天然氣和金屬原材料等的供給。

歐洲進口石油及天然氣中，俄羅斯扮演重要角色；俄羅斯與歐洲經濟關係盤根錯節，各種條件因素都讓美國先前對大規模制裁俄羅斯頗為忌憚，深怕衝擊全球市場，得罪歐洲盟友。

回顧過去美國對其他國家發動經濟戰，結果如何評價好壞參半。伊朗及北韓因為發展核武計畫而遭到美國大規模封鎖後，隨著時間增長各自找到因應對策，只不過整體經濟及百姓生活均承受重大打擊。

俄羅斯2014年侵略烏克蘭之後，歐巴馬政府曾拿俄羅斯某些能源科技、主權債務、國營銀行及國營企業開刀，但由於制裁規模不大而未對俄羅斯帶來重挫。

華爾街日報分析，俄羅斯這回堪稱有備而來，外匯存底更加雄厚，外債仰賴降低，經濟成長較為迅速；石油是俄羅斯重要收入來源，近來國際油價則一路看漲。

拜登政府官員說，這回美國作法將與2014年不同，不再以循序漸進方式制裁俄羅斯，而是打算一開始就對俄羅斯做出範圍廣大的各種制裁；另一名官員也說：「我們將會一開始就下重手，而且保持強大力道，讓克里姆林宮感受到劇烈痛苦。」

俄羅斯 拜登 石油

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