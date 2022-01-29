秦剛：改變中國是幻想…台獨會讓中美捲入軍事衝突

中國駐美大使秦剛27日接受全國公共廣播電台（NPR）專訪時說，「台灣議題很可能讓中美兩個大國捲入軍事衝突」。（取自NPR網站）

中國駐美大使秦剛 27日接受全國公共廣播電台(NPR)專訪時說，任何要「改變中國」的想法，都是幻想；「台灣議題是中美間最大火藥庫(tinderbox)，若台灣當局藉美國壯膽持續走向台獨，很可能讓中美兩個大國捲入軍事衝突。」

秦剛這項說法將「台獨」和「中美衝突」直接連結，相當罕見；中國官員多次表示「美國正在玩火」，秦剛去年12月25日對美國媒體聯合訪問時說，「若中美都不想打仗，就要共同反對與遏制台獨，讓和平勝出。」

秦剛說，兩岸人民都是中國人，都是同胞，最不該做的事就是兵戎相見，中方會盡最大誠意達成和平統一；但「台灣當局倚美謀獨，中國不會承諾放棄以非武力方式謀求統一，因為這是一種嚇阻，而非針對台灣人民」。

談到美國政府長期對中國的交往政策(engagement，認為透過美中往來，可帶動中方經濟起飛以尋求民主改革)是否已經失敗？秦剛說，任何「改變中國」的想法都是幻想。

秦剛說，「中國最重要的對外關係就是美國，他在美國的任務就是『別搞砸(中美關係)』。」

批美打台灣牌 造成台海緊張

此外，根據中國駐美大使館新聞稿，秦剛透過專訪指控美國「打台灣牌以遏制中國」，造成台海緊張局勢升級；批評美國悖離三項聯合公報與「一個中國」原則，美國強化並提升與台灣官方往來，對台出售先進武器，派遣士兵赴台，「大搞一個中國空心化」。

秦剛說，拜登總統表態不支持台灣獨立，希望維持台海和平穩定，並堅持「一個中國」政策，但迄今為止沒有看到美方作出遵守承諾的舉動。

中國對台軍事施壓有增無減，本周就有39架次解放軍戰機飛入台灣防空識別區。

這是秦剛在去年7月上任以來首度接受外媒專訪，訪問地點在其華府官邸，訪問時間為27日，NPR在28日刊登報導。

稱部分維人是恐怖分子 應進監獄

有關下月4日將開幕的北京 冬季奧運會，秦剛說，北京準備就緒。

美國政府因新疆地區發生種族滅絕的人權理由，宣布外交抵制冬奧；NPR記者與秦剛在採訪過程中，曾爭執誰看到新疆的實際狀況。

NPR稱相關報導為其記者在當地親眼所見，秦剛說，那是謠言和謊言，他稱部分維吾爾族人是恐怖分子，這些人的結局就是進監獄。