施政內外問題夾攻 拜登提名勝利將助民主黨期中選情

面對疫情、俄羅斯和國內議程停滯等幾大難題的拜登總統，希望透過填補最高法院大法官空缺，在關鍵時刻扳回一城。（路透）

拜登 總統遭逢諸多麻煩，最高法院大法官 布萊爾(Stephen Breyer)今夏退休，拜登可能任命首位非裔女性大法官，民主黨 盼望藉此可重振旗鼓，振奮基本盤，尤其是贏回非裔選民，有助於期中選情。

紐約時報27日報導，拜登施政可謂內外問題夾攻；俄國可能入侵烏克蘭，考驗他的外交政治經驗及戰略能力；內政方面，新冠疫情未見緩解，通膨創40年新高，「重建美好未來法案」(Build Back Better)及投票權法案在參院碰壁，都讓支持他的基本盤洩氣，執政滿意度低迷，民主黨人放眼11月期中選，只有膽顫心驚。

執政內外交煎，拜登真需要一個契機來團結民主黨，凸顯民主黨與共和黨的差異，而非繼續讓民主黨的內鬥備受矚目，損及聲譽。

布萊爾退休正是如此的契機；如果拜登真能讓自己提名的大法官人選獲參院同意，在國會便取得亟需的勝利。

拜登若履行承諾，任命非裔女性大法官成功，就可望修補與非裔選民的關係；非裔選民對民主黨十分重要，但非裔目前因投票權法並無進展、拜登沒能滿足其他競選承諾，而對民主黨失望不已。

光憑提名大法官勝利，並不足以掃除選民對拜登領導能力的疑慮，只是在最高法院留下自己的痕跡，哪怕只算微弱，同時在參院同意過程中宣揚他以及民主黨的價值，都有助於扭轉期中選前政治爭辯的內容。

最高法院目前保守派占六席、自由派占三席；拜登提名人選要獲參院同意，目前看來是兩黨都會傾全力來打的硬仗，而且就算成功，最後也無法改變保守派占絕大多數的局面。

但是大法官的遴選、同意過程，有望界定期中選的選情，讓選民關注於憲法權等事務。

參院同意拜登提名大法官人選的攻防戰，勢必連動到最高法院本會期最受矚目的墮胎權判決。

最高法院正在審理密西西比州限制墮胎的州法，假如真用本案判決，來推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)的先例，或者規避問題，但仍讓密州州法生效，都會開啟大門，讓很多州對墮胎權可以設限，全國墮胎權的規定將變得七拼八湊，政治抗爭因此再起。