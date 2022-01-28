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拜登大法官提名 參議員曼欽、席納瑪應不會阻撓

編譯潘勛／綜合27日電
民主黨籍聯邦參議員曼欽（左）和席納瑪（右）過去均支持拜登提名的法官，此次似不會阻撓拜登總統提名的大法官人選。(美聯社)
民主黨籍聯邦參議員曼欽（左）和席納瑪（右）過去均支持拜登提名的法官，此次似不會阻撓拜登總統提名的大法官人選。(美聯社)

最高法院大法官布萊爾宣布本會期後退休，拜登總統準備提名繼任人選，幾可肯定兩黨各占50席的參院勢必因同意過程而生對抗，民主黨內曼欽(Joe Manchin)、席納瑪(Kyrsten Sinema)兩位參議員是否支持總統提名人選備受矚目，但只要人選無大爭議，應不至唱反彈。

國會山莊報(The Hill)27日報導，參院多數黨領袖舒默打算以最快速度推動拜登提名人選的同意過程，不會讓結果按碰運氣而定。

曼欽及席納瑪兩名民主黨參議員因阻撓拜登很多重大議程而聲名大噪，所以拜登這次提名大法官，兩人同意與否動見觀瞻。

曼欽指出，要支持比自己立場更自由派的人選並不困難，只要被提名人思緒很理智，就司法及法治很明智，那麼他不會因人選的個人信仰而不支持；不論拜登提名誰為大法官人選，他看重的是「品質」，「確保法治」成為總統選人的「聖經」。

席納瑪聲明指出，她會依三項標準來決定支不支持：人選法學專業是否夠格、是否信仰司法獨立、能否忠實地詮釋及維持法治。

拜登提名的聯邦地方、巡迴上訴法院法官人選，均獲曼欽及席納瑪支持，因此似乎不太可能在提名最高法院大法官一事上作梗；拜登任命的大法官也無法改變最高法院目前有六名保守派大法官的權力天平。

參院民主黨人有信心，只要大法官人選被視為資格完備，曼欽及席納瑪會與其他同志意見一致，共同支持。

拜登2020年競選總統時矢言，會任命第一位非裔女性出任最高法院大法官，按理他會履行這項承諾。

凱坦吉．傑克森(Ketanji Brown Jackson)去年6月甫獲任命為華盛頓特區巡迴上訴法院法官，目前她被視為拜登提名、接替布萊爾的最熱門人選；傑克森在參院同意投票時，以53-44的票數過關，當時曼欽及席納瑪與其他民主黨參議員一樣，都支持傑克森。

知情人士指出，舒默希望用一個月時間來完成新大法官的同意過程，與共和黨參院黨團2020年同意巴瑞特(Amy Coney Barrett)出任大法官耗時一樣；參院民主黨團最近因改革「費力把事拖」(filibuster)議事規則及重建美好未來法案，發生分裂，舒默盼藉由同意拜登大法官人選，讓黨團恢復團結。

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