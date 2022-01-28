最高院將審墮胎權、平權措施…布萊爾退休影響有限

最高法院即將審議墮胎權、平權措施、氣候變遷，一些人擔心大法官布萊爾退休將影響這些案件的審理。圖為反墮胎人士舉著大法官的頭像在最高法院前示威。（美聯社）

最高法院年齡最長的大法官 布萊爾(Stephen Breyer)退休 ，對「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)有何影響？華盛頓郵報(WP)報導，由於最高法院保守派居多，以及他的退休時機，短期而言對最高法院的墮胎 權裁決影響不大。

布萊爾27日正式宣布將退休，亦即他會在今年秋季新議期開始前卸任；最高法院估計今夏將宣布密西西比州墮胎案的裁決，此案可能重塑美國墮胎法。

這也表示，自由派的布萊爾會繼續參與此案裁決。

不過，最高法院也開始評估下一個議期的聽審案件；近日宣布將聽審大學能否透過平權措施(Affirmative action)，來招收新生，這也是保守派長期反對的法案之一，而最高法院聽審此案時，布萊爾可能已交棒給其繼任者。

平權措施通常有利非裔和西語裔申請人，而拜登總統已承諾會提名非裔女性擔任大法官。

此外，最高法院也打算在下一個議期聽審氣候變遷的重大案件。

布萊爾退休和民主黨人接棒不會對最高法院的大法官組成帶來太大變動；最高法院現有六名保守派大法官，人數依舊超過自由派大法官，包括布萊爾、索尼婭．薩多馬友(Sonia Sotomayor)和艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)。

布萊爾提問向來切中要題，他在密西西比州15周墮胎禁令的口頭辯論時指出，他認為這類法律違憲且應判為非法；他嚴正警告同仁，如果最高法院撤回近50年前「羅訴韋德案」的判決，並判定該法律先例無效，那麼最高法院恐失去公信力。

布萊爾表示：「民眾準備說，不，你們只看政治立場，你們不過是一群政客。」

今夏可能是布萊爾最後一次裁決墮胎案，但這絕非最高法院最後一件墮胎案；這表示保守派會繼續試圖縮減墮胎的法律保護，而布萊爾的繼位者將在後續裁決中扮演關鍵角色。

華郵指出，布萊爾擔任大法官期間，幾乎一直居少數方，最高法院過去數十年以保守派為多數；換言之，布萊爾能留下的影響有限。