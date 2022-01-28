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布萊爾官宣退休 美國史上首位非裔女大法官下月底揭曉

記者顏伶如／綜合報導
最高法院27日公布大法官布萊爾（右）的辭呈說，個人司法生涯中能夠以法官角色維護憲法及法律，無比光榮。拜登總統（左）當天在白宮接見布萊爾，稱讚他「在國家出現嚴重分歧之際，堪稱公職人員的榜樣」。（路透）
最高法院27日公布大法官布萊爾（右）的辭呈說，個人司法生涯中能夠以法官角色維護憲法及法律，無比光榮。拜登總統（左）當天在白宮接見布萊爾，稱讚他「在國家出現嚴重分歧之際，堪稱公職人員的榜樣」。（路透）

拜登總統27日在白宮宣布83歲的大法官布萊爾(Stephen Breyer)即將退休，並表明將提名美國史上第一位非洲裔女性進入最高法院，遞補布萊爾的空缺；拜登說，最高法院早就應該要有非洲裔女性大法官，將在2月底以前公布提名人選。

拜登27日在白宮接見布萊爾，並與布萊爾一起對媒體發表談話；拜登稱讚布萊爾，「在國家出現嚴重分歧之際，堪稱公職人員的榜樣」。

拜登說，一定會好好挑選足以承擔布萊爾典範的人選進入最高法院，目前已針對潛在人選展開篩選作業。

「我還沒做決定，但有一點是確定的，我將提名的人一定會有卓越資歷、個人特質以及品德。」拜登說，被提名人將成為美國史上首位非洲裔女性大法官。

另一方面，大法官布萊爾寫給拜登的辭呈也於27日曝光；布萊爾在信中寫道，今年6月底或7月初議期結束開始暑期休會便將退休，「到時候繼任人選應該已經獲得提名且通過任命」。

布萊爾在註明27日的辭呈中說，對於身為聯邦司法系統的一員深感榮幸，擔任聯邦上訴法院法官近14年，出任最高法院大法官約28年，「我體認到工作具有挑戰性，深具意義。我與每位同事都有溫暖友好的關係」。

他寫道，個人司法生涯中能夠以法官角色維護憲法及法律，無比光榮。

美聯社報導分析，提名非裔女性大法官是拜登最早提出的競選政見之一，兌現承諾有助於向非裔選民輸誠，尤其是投票權法案在參院卡關之際。

拜登在2020年總統大選勝出，非裔選民大力相挺功不可沒，但在拜登上台屆滿周年之際，非裔選民卻對拜登施政表現感到越來越失望。

報導也指出，11月即將舉行的期中選舉，民主黨普遍被看壞，新任大法官提名則可望對民主黨支持者帶來鼓舞作用。

拜登在記者會上說，將透過嚴格審慎程序挑選新任大法官人選；美聯社報導，拜登團隊將檢視潛在人選過去發表過的文章、公開談話以及司法案件裁決，了解成長過程與人生經歷，訪查相關人士，並對潛在人選進行面試，篩選出能夠經得起參院任命聽證會考驗的強棒。

由於大法官是終身職，因此潛在候選人除須接受背景調查之外，還須回答有關個人健康的問題。

布萊爾在27日的白宮記者會中手持憲法。(美聯社)
布萊爾在27日的白宮記者會中手持憲法。(美聯社)

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