烏東情勢詭譎：美國拒北約後撤 俄國卻「異常沉默」

圖為1月26日，比利時與波蘭空軍的F-16，飛至立陶宛上空負責北約波羅的海防禦任務。（美聯社）

「美國正式回絕了普亭 ，所以俄國 只能『訴諸武力』了嗎？」美國國務院與北約總部26日發出重大聯合聲明，確認俄國總統普亭12月所提出的「烏克蘭 －北約東擴危機的訴求條件」，已於周三晚間得到了美國與北約的正式公文回函——儘管華府與布魯塞爾都表態願意就歐洲裁軍、縮編導彈數量、擴大軍演透明度與互信交流機制...等問題與莫斯科進一步交涉；但普亭要求的「北約不得接納烏克蘭入盟」、「切斷對烏軍事互動」、「北約不得在波蘭以東派駐軍力」...等苛刻的戰略條件，美國與北約總部則是強硬不退的一口拒絕。

在北約正式回函之前，俄國政府曾多次文攻強調「莫斯科的要求沒有讓步空間」，普亭本人更曾直接武嚇，聲稱若立場被拒，俄國將被迫採取「軍事性的技術動作」，此一言論也被歐美視為俄國為入侵烏克蘭所作的通牒暗示——因此，北約26日的正式回絕信，也讓「烏克蘭危機」進入一觸即發的危機倒數。

但面對美國與北約的拒絕回函，克林姆林宮當局卻「異常沉默」，俄國外交部第一時間不僅毫無反應，幾乎壓在烏克蘭國境上的12萬俄國大軍也沒有異常動作？其猶豫的關鍵，或許只是普亭團隊的反應時間差，但也有可能是同一日在巴黎所舉辦的「諾曼第機制」和平密會，由法國、德國與烏克蘭所派出的交涉密使，成功說服了普亭總統派出的親信——同是KGB出身的俄國副總理科札克（Dmitry Kozak）——為可能的避戰談判，爭取到了更多時間？

（美聯社）

北約與美國發給俄羅斯的拒絕回信，截至27日清晨為止都沒有公開「正本資訊」，美方的意思並不打算把全文曝光。但根據《德新社》等德系媒體的內部說法：這封發給普亭看的回絕函內，

「基本上沒有拋出明顯讓步與妥協的空間...北約在一些『戰術議題』上，提出了開放性的歡迎交涉立場；但在北約撤退、烏克蘭入盟...等『戰略方向』上，莫斯科的要求幾乎全部都被嚴詞拒絕。」

美國國務卿布林肯與北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）公開表示：針對俄國感受到的戰略威脅感，北約非常樂意與之談判裁軍，像是雙方部屬在歐洲大陸的導彈、邊境軍事演習、甚至是軍事互信的溝通機制改良等，都是解決莫斯科擔憂的直接解方，無論是華府還是布魯塞爾都有意願與之「冷靜談判」。

但在烏克蘭加入北約的「否決問題」，以及北約與其成員國之間的境內國防合作，則恕無法配合俄國期待的「一刀切」，北約有自己的制度與政治玩法，不可能因為外力威脅而棄船、退縮、無限讓步，

「北約的大門永遠敞開，盟軍作出的堅定承諾，也絕不會因此動搖鬆動。」

烏克蘭短期內 沒有入北約客觀條件

相關的立場與說法，基本上與美國先前的表態、與國際社會的一般預期一致。因為就現實的歐陸政治來看，亟欲加入歐盟與北約保護傘的烏克蘭，短期之內並沒有成功入會的客觀條件。但歐美諸國無法說破這樣的中短期現實，俄國又對於西方協助烏克蘭重整軍事旗鼓的動態感到芒刺在背，雙方才因此會落入這個彼此套招卻步步為營的「懦夫博奕危機」。

美聯社

圖為1月26日，比利時與波蘭空軍的F-16，飛至立陶宛上空負責北約波羅的海防禦任務。（美聯社）

俄國所提出來的「北約西撤要求」，是2021年12月中旬，烏克蘭危機爆發、美國總統拜登與普亭一對一視訊峰會過後，由俄國政府所提出的一系列戰略訴求——就俄國的觀點來看，烏克蘭問題的根本原因，是北約在蘇聯解體後的「積極東擴」直接威脅到了俄國門口的傳統生存空間。

因此在當時訴求中，莫斯科除了要求烏克蘭盡速履行明斯克和平協議、與烏東的分離主義政府「對等談判」並修憲保障其特殊自治主權外，俄國還更要求北約明文承諾不會接納烏克蘭與喬治亞入盟。

但俄國提出的戰略要求，一開口就被國際社會判斷為是「故意不讓對方接受的不可能條件」，因為俄方非常強硬的要求：

「未來北約的軍事行動，包括軍事調度、演習與駐軍，必須回到1997年以前的北約範圍。」

換句話說，俄國要求西方世界放棄過去25年來的歐洲盟軍整合，不許北約繼續在波蘭、匈牙利、捷克、波羅的海三國...等「前華沙公約國」的區域行動——但這點，卻讓國家情緒嚴重反俄的北約東線諸國無法接受，烏克蘭危機反而變成了北約－俄國版「北風與太陽」的逆向寓言。

綜合《CNN》與《金融時報》的報導說法：在發出回絕信的同時，美國也正透過北約與匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞提出交涉，規畫於近日對這三個「前線國家」分別增派1000美軍入駐戰備。同時歐洲央行本周也向歐盟各國發出預警詢問，要求各央行與金融監管單位對「同步金融封鎖俄國」的可能制裁命令，提出進度報告與行動準備。

（取材自俄羅斯國防部）

（取材自美國國防部）

儘管此前曾多次暗示「不接受條件就等著衝突」，但北約26日的回信，卻沒有激起俄國「第一時間」的明顯反應。

布林肯表示，他將持續與俄國外長拉夫羅夫「直接接觸」並安排雙方下一階段的外交斡旋，但華府認為「莫斯科可能還需要幾天的時間來消化回應」，因此短期之內尚無法確認美俄下一步的打算。但同一時間，作為美俄烏克蘭危機談判第一波出馬代表的美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman），周三卻仍公開表態：

「就目前的已知事證來看，俄國仍最有機會在2月中下旬發動入侵...但可能的軍事行動，應該會在北京冬奧之後，畢竟普亭應該不會想在這種節骨眼給習近平難看。」

但薛曼發言中，也非常坦白地強調：「華府目前無法知悉，普亭總統本人是否已經下達決心『要戰要和』？」對於西方盟軍與白宮而言，最苦惱且沒有把握的仍是壟罩在烏克蘭邊境的戰爭迷霧。

不過同一時間的克林姆林宮，大概也正同步評估著同一日在巴黎舉行的「諾曼第四方密談」結果——所謂的「諾曼第機制」（Normady Format），指的是以法國、德國為首，藉由2014年諾曼第登陸70周年紀念活動的機會，邀請俄國、烏克蘭與居中協調的德法兩國「四方交涉」以停止在烏東開打的頓巴斯戰爭。

雖然當年的諾曼第斡旋並沒能阻止烏東戰火，但這四國組成的「諾曼第機制」後來卻成為歐盟居中協調、達成明斯克和平協議的中介平台。因此，在2022烏克蘭危機恐慌爆發的同時，不願得罪俄國天然氣供應、也不願公開背棄烏克蘭、又不樂見於歐洲大陸爆發全面戰爭的德法兩國，才會一直對於美國的強硬談判立場「消極回應」，並由法國總統馬克宏主導、重新力邀俄國代表前來重啟「諾曼第四國會談」。

（路透）

德國《明鏡周刊》與法國《世界報》皆表示：在巴黎的諾曼第密會後，德國與法國都對「烏克蘭危機的外交和解」重燃希望——這一方面是莫斯科出馬的談判代表，俄國副總理科札克，並沒有在北約回信後對三國翻桌；二方面則是，科札克似乎接受了「烏克蘭代表的讓步態度」，並承諾將把密會內容帶回克林姆林宮，待兩個星期後再於柏林舉行「下一步四方協商」。

現年63歲的科札克，是俄國負責烏克蘭危機的重要談判代表，他在國際社會素以「皮笑肉不笑」的狡詐形象聞名，但其同樣出身KGB、又是聖彼得堡發跡的關鍵背景，卻讓科札克成為了「普亭總統最重要的側近親信之一」，若以裙帶關係來判斷，科札克對普亭的份量可能比外長拉夫羅夫還更為有效。因此由其代表出席諾曼第四方會談的態度，也顯示克林姆林宮似乎還沒有決定開戰。

在烏克蘭方面，代表出席的是烏克蘭總統澤倫斯基的總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak），根據法國外交部的說法：

「在極為艱困的8個半小時馬拉松談判過後，與會的四方已有初步的『正面共識』，預計兩周後將在柏林的下一階段會議，進一步調停。」

但所謂的「正面共識」具體指的是什麼呢？對此與會四方都沒有細節說明。唯德國《明鏡周刊》會後透露：

「俄國之所以軟化態度的原因，可能是因為烏克蘭總統托親信帶來的『政治伴手禮』。」

（取材自美國國防部）

烏克蘭政府 明顯改變對外發言強度

在長達兩個月的大戰示警喊話後，烏克蘭的澤倫斯基政府近一周來已明顯改變了對外發言的強度。除了總統本人直接呼籲國民不要緊張，「俄軍目前還沒有大規模進犯的情報跡象！」烏克蘭國防部長26日也公開澄清了前線的戰爭風險，強調俄國的12萬大軍沒有繼續增加的跡象，「就這點數量還不足以征服烏克蘭。」

《明鏡周刊》表示，在全球關注烏克蘭危機的同時，澤倫斯基政府近日也低調地從國會撤回了一項觸怒俄國的爭議法案，這份法案的內容設計主要是針對：

「...烏克蘭軍隊『光復』回收克里米亞半島與頓巴斯分離區後...一系列國土重建與獵殺『叛國戰犯』的中央授權...」

澤倫斯基政府的這項特殊立法，於政治現實上只是一種無關緊要的「嗆聲造勢」，因為克里米亞半島已被俄國占領並完全併吞，頓巴斯盆地也有俄軍持續在背後撐腰—–於可預見的未來裡，這兩塊「失土」都沒有可能被烏克蘭政府光復回收，因此這項法案討論的戰犯追訴與國土重建，於現實中幾乎沒有生效的一天。

但此一立法的煽動態度，卻大大地激怒了俄國。這不僅是克里米亞半島已是「俄國完全掌舵的併吞領土」，在烏克蘭政府也同意的明斯克和平協議中，基輔當局也已簽字同意「特赦烏東分離主義者」。但在烏克蘭遲遲不願依照明斯克協議修憲並故意拖延的同時，澤倫斯基的故意立法卻被莫斯科視為「蓄意阻撓和平談判」的陰招，但俄方已無政治管道施壓基輔退讓，於是才會在惱怒的狀態下不斷調動大軍施以「戰爭恫嚇」。

（取材自俄羅斯國防部）

但對於澤倫斯基政府而言，俄國的文攻武嚇反而不斷增強烏克蘭的「抗俄認同感」與民族憤怒。就基輔方的現實來看，明斯克協議一直都是俄國硬逼出來的不平等條約，烏克蘭民族情緒根本不可能接受當時簽字的這些修憲條件。因此儘管澤倫斯基默默撤回了莫斯科反感的爭議法案，但雙方在烏東問題上的根本分歧有沒有辦法因此調解？烏克蘭的戰爭與和平，卻也成為了各國彼此牽扯，相互連動卻無法共識一致的危機迷宮。