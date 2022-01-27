最年長大法官布萊爾今夏退休…拜登有機會任命非裔女性

最高法院目前最年長的大法官、83歲的布萊爾宣布在本議期結束後退休。圖為他2018年的檔案照。（路透）

83歲的美國最高法院自由派大法官 布萊爾(Stephen Breyer)將於本議期結束後退休，讓拜登總統獲得任職後第一次提名 大法官的機會，得以實現任命非洲裔女性大法官的競選承諾；對於遞補布萊爾退休後的大法官空缺，民主黨希望速戰速決，比照巴瑞特(Amy Coney Barrett)2020年在前總統川普任期尾聲，從提名到通過任命歷時僅一個月的前例。

1994年由當時總統柯林頓提名進入最高法院的布萊爾，大法官生涯長達27年；川普任內任命三位大法官，讓最高法院日趨保守之際，布萊爾儼然成為一股務實力量，嘗試與立場傾向溫和的保守派及自由派大法官形成多數決。

在大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)2020年去世，以及川普總統任命艾咪．巴瑞特大法官後，他成為自由派積極遊說退休的對象，希望他離開高院後空下席位，讓拜登可以在民主黨仍是參院 多數的情況下，任命接任者。

美聯社報導，布萊爾今夏退休的時間點，讓拜登可以趕在11月期中選舉之前完成遞補人選的任命案，以免萬一共和黨贏得參院多數，大法官提名案將受阻。

布萊爾的退休以及新血接棒，將不會改變高院九名大法官中，保守派具有六席的優勢；而今年6月將滿74歲的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)，將在布萊爾退休後成為最年長的現任大法官。

根據媒體報導，有機會出線的大法官提名人選包括加州高等法院法官萊昂德拉．克魯格(Leondra Kruger)、華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉．布朗．傑克森(Ketanji Brown Jackson)、全國有色人種促進法律協會(NAACP)辯護和教育基金會(LDF)主席謝莉林．伊菲爾(Sherrilyn Ifill)、南卡羅來納州聯邦地區法院法官米歇爾．柴爾茲(J. Michelle Childs)，以及聯邦第九巡迴上訴法院法官荷莉．湯瑪斯(Holly A. Thomas)等。

舒默表示，拜登提名的大法官將迅速在參院司法委員會舉行聽證會，參院也將加快腳步通過任命案；白宮幕僚與助理則說，大法官提名人選出爐可能需要耗時數周。

川普任內，共和黨更改參院議事規則，大法官任命案只須簡單多數決即可過關；參院司法委員會前任主席、共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)發表聲明指出，如果所有民主黨參議員團結一致，就能在2022年完成布萊爾遞補人選的大法官任命，「不必靠共和黨投票支持。」