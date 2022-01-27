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拜登首場大法官提名戰 或不必動用「費力把事拖」

編譯陳韻涵／綜合26日電
即將退休的最高法院大法官布萊爾（左）與另一位大法官湯瑪斯（Clarence Thomas） 2009年4月23日在國會作證。(美聯社)
即將退休的最高法院大法官布萊爾（左）與另一位大法官湯瑪斯（Clarence Thomas） 2009年4月23日在國會作證。(美聯社)

聯邦最高法院目前最高齡的大法官布萊爾(Stephen Breyer)將在本議期結束後退休，民主黨或許可不用共和黨參議員的支持，也無須動用「費力把事拖」(filibuster)策略，只要團結一致，便可能通過拜登總統提名的新大法官提名案。 

83歲布萊爾26日透露退休計畫，民主黨高層準備迎接拜登總統首場大法官提名戰；對此，民主黨及其進步派盟友全都鬆一口氣，他們曾擔心共和黨若在今年11月的期中選舉中奪回參院多數，可能阻撓拜登提名的大法官任命案。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)26日表示，參院司法委員會將很快就拜登的提名人選舉行聽證會；目前兩黨在參院各占50席，副總統賀錦麗握有決定性的一票，讓民主黨占上風。

參院民主黨對諸多政策看法分歧，但在拜登的司法提名人選幾乎站在同一陣線；民主黨迅速呼籲拜登兌現承諾，提名首位非裔女性大法官。

「我信任拜登總統的傑出提名人，將保障投票權和生育權。」民主黨參院第三把交椅、參議員莫瑞(Patty Murray，華盛頓州)說：「我已準備好盡快考慮並確認提名，此人將打破隔閡並締造歷史，成為最高法院史上首位非裔女性大法官。」

到目前為止拜登的聯邦法官提名都很順利，但都僅獲得少數共和黨參議員支持；參院共和黨目前位居少數黨地位，無法像2016年般阻撓歐巴馬總統提名加蘭德(Merrick Garland)出任大法官。

共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)26日釋出明確訊息，希望在期中選舉前動員保守派的支持；他表示，民主黨今年有權在沒有任何一位共和黨人的支持下，通過布萊爾繼任人選的任命案。

民主黨贏得參院多數後，司法委員會早已為最高法院提名案做好準備，新上任的參院司法委員會主席德賓(Richard Durbin，伊利諾州)可望監督他的首場最高法院人事任命案。

民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)和席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)經常在黨內重大議題上和黨內主要立場唱反調，若他們倆人在大法官任命案上依舊如故，也有可能危及拜登的提名案，甚至讓共和黨得利。

提名 民主黨 拜登

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