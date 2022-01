大法官布萊爾將退休 拒絕自由派標籤 力建共識

現年83歲、已任職27年的最高法院大法官布萊爾,被「紐約時報」稱為「一個拒絕『自由派』等標籤的自由主義者」。(路透)

致力保護最高法院聲譽

現年83歲、已任職27年的最高法院大法官 布萊爾(Stephen G. Breyer)即將退休。他任內致力保護最高法院聲譽,即便最近幾年最高法院急劇偏右而行,他仍努力建立共識,留下溫和派自由主義者典範;他認為大法官一旦被貼上保守派或自由派標籤,就傷了最高法院,紐約時報 即稱他是「一個拒絕『自由派』等標籤的自由主義者」。

最高法院大法官布萊爾(左二)2010年5月與時任總統歐巴馬(右一)、副總統拜登(右三)等在白宮出席活動。(美聯社)

堅持政治在法院不具作用

布萊爾堅持認為,政治在法院不具任何作用;他最近出版的「最高法院的權威與政治的危險」(The Authority of the Court and the Peril of Politics)一書,就是闡述這個主題。

當2020年大法官露絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)去世,布萊爾成為最高法院最資深自由派時,曾希望可以和其他更保守同事找到共同點;只是,最近幾個月幾乎沒有證據足以彰顯此事。

不管是在墮胎、移民或拜登政府對新冠疫情的反應方面,布萊爾都一再發現自己的意見「與眾不同」。

聖路易華盛頓大學及密西根大學分析報告指出,布萊爾多年來的投票 與其他民主黨任命大法官投票大致相似,但可能再保守些;與金斯柏、薩多馬友(Sonia Sotomayor)和凱根(Elena Kagan)這三位自由派大法官相比,布萊爾投下的自由派立場票數最少。

報告指出,布萊爾與其他自由派大法官的分歧,「大部分出現在刑事訴訟領域」;例如,2013年他投票支持警方從因嚴重犯罪被捕的人身上採集DNA樣本,屬多數立場,但與其他自由派意見不同。

知名度不及其他大法官

儘管布萊爾常在各種場合公開露面,但名望遠不及其他大法官。在受訪者要求說出大法官姓名的民調中,他往往排在最後一名;馬凱特法學院(Marquette Law School)的一項民意調查顯示,只有21%的受訪者說得出對他的看法,是大法官中比率最低者。

去年,他為了自己的著作「法院的權威與政治的危險」多次接受媒體採訪;這本書探討最高法院的合法性本質,認為大法官被貼上保守派或自由派標籤,損害了最高法院。

針對法律和政治的分野,布萊爾在書中寫道,最高法院法庭上出現的分歧並不都是可以預見的,而且那些分歧通常可以用司法哲學或解釋方法的差異來解釋。

布萊爾接受紐約時報採訪時表示,他明白那些將大法官提名確認聽證會變成黨派之爭的政客們或許不這麼想,但大法官們都是誠懇行事,經常可以達成共識。