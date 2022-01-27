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趕在期中選前換大法官 僅能阻最高院更右傾

記者顏伶如／綜合報導
現年83歲、已任職27年的最高法院大法官布萊爾本議期結束後退休。（路透）
現年83歲、已任職27年的最高法院大法官布萊爾本議期結束後退休。（路透）

83歲的自由派大法官布萊爾將於本議期結束後退休，華盛頓郵報分析，在國會參院占有微幅優勢的民主黨終於得到連續數月以來第一個好消息，在今夏可望能讓新血進入最高法院；即便如此，也僅是避免最高法院進一步右傾，短期內不會改變高院的生態平衡，保守派與自由派仍維持六三之比。

前總統川普任內共計完成三位保守派大法官任命，如今保守派大法官在最高法院九名大法官中享有六票優勢，自由派大法官僅三位；拜登總統為布萊爾退休尋找遞補人選，雖然無法改變六票對三票的現狀，卻可避免萬一共和黨在11月期中選舉贏回參院多數，甚至2024年大選共和黨再度執政，最高法院恐朝保守立場進一步傾斜。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)透過議事規則操作，2016年選舉年拒絕舉行前總統歐巴馬的大法官提名人選加蘭德(Merrick Garland)的任命聽證會，2020年選舉年則讓川普提名的巴瑞特(Amy Coney Barrett)順利進入最高法院。

麥康諾先前已經透露，如果共和黨奪回參院多數，拜登任期最後兩年若想任命大法官，恐怕在參院遭到封殺。

拜登及民主黨目前都面臨嚴峻政治考驗，歷屆期中選舉向來對在野黨有利，而共和黨只須再攻下一席，便能打破兩黨在參院各占50席的均勢。

過去幾年，大法官提名有年輕化趨勢，目的是盡可能利用終身職的優點，巴瑞特與同為川普認命的戈薩奇(Neil Gorsuch)是過去半世紀裡，不到50歲就擔任大法官的少數實例；川普提名的另一位保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，任命案通過時為53歲。

一般預料，巴瑞特、戈薩奇與卡瓦諾的大法官生涯都上看30年，相較之下，過去大法官的平均任期僅約16年。

華盛頓郵報分析，假設拜登提名51歲的華府特區聯邦上訴法院法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)或45歲的加州最高法院法官克魯格(Leondra Kruger)遞補布萊爾退休遺缺，兩人估計都能擔任大法官30年以上，若有大法官退休或過世，未來總統才能再提名大法官人選。

但民主黨似乎不能指望73歲的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thoma)，或71歲的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)申請退休。

如果九位大法官的人數不變，最高法院在未來幾年甚至幾十年裡，出缺機會可能越來越少，也因此每一次大法官提名將變得更重要。

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