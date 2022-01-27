趕在期中選前換大法官 僅能阻最高院更右傾

現年83歲、已任職27年的最高法院大法官布萊爾本議期結束後退休。（路透）

83歲的自由派大法官 布萊爾將於本議期結束後退休，華盛頓郵報分析，在國會參院 占有微幅優勢的民主黨終於得到連續數月以來第一個好消息，在今夏可望能讓新血進入最高法院；即便如此，也僅是避免最高法院進一步右傾，短期內不會改變高院的生態平衡，保守派與自由派仍維持六三之比。

前總統川普任內共計完成三位保守派大法官任命，如今保守派大法官在最高法院九名大法官中享有六票優勢，自由派大法官僅三位；拜登總統為布萊爾退休尋找遞補人選，雖然無法改變六票對三票的現狀，卻可避免萬一共和黨在11月期中選舉贏回參院多數，甚至2024年大選共和黨再度執政，最高法院恐朝保守立場進一步傾斜。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)透過議事規則操作，2016年選舉年拒絕舉行前總統歐巴馬的大法官提名 人選加蘭德(Merrick Garland)的任命聽證會，2020年選舉年則讓川普提名的巴瑞特(Amy Coney Barrett)順利進入最高法院。

麥康諾先前已經透露，如果共和黨奪回參院多數，拜登任期最後兩年若想任命大法官，恐怕在參院遭到封殺。

拜登及民主黨目前都面臨嚴峻政治考驗，歷屆期中選舉向來對在野黨有利，而共和黨只須再攻下一席，便能打破兩黨在參院各占50席的均勢。

過去幾年，大法官提名有年輕化趨勢，目的是盡可能利用終身職的優點，巴瑞特與同為川普認命的戈薩奇(Neil Gorsuch)是過去半世紀裡，不到50歲就擔任大法官的少數實例；川普提名的另一位保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，任命案通過時為53歲。

一般預料，巴瑞特、戈薩奇與卡瓦諾的大法官生涯都上看30年，相較之下，過去大法官的平均任期僅約16年。

華盛頓郵報分析，假設拜登提名51歲的華府特區聯邦上訴法院法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)或45歲的加州最高法院法官克魯格(Leondra Kruger)遞補布萊爾退休遺缺，兩人估計都能擔任大法官30年以上，若有大法官退休或過世，未來總統才能再提名大法官人選。

但民主黨似乎不能指望73歲的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thoma)，或71歲的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)申請退休。

如果九位大法官的人數不變，最高法院在未來幾年甚至幾十年裡，出缺機會可能越來越少，也因此每一次大法官提名將變得更重要。