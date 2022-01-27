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非裔女性大法官 6口袋人選比一比 2人呼聲高

編譯郭宣含／綜合26日電

拜登已任命5非裔女上訴法官

拜登總統即將有機會提名任內首名最高法院大法官，他曾承諾將破先例選擇非裔女性；幾乎近期所有大法官人選均是聯邦上訴法院法官，拜登上任後已任命五名非裔女性為上訴法官，擴大潛在候選人的基礎。

最高法院年齡最長的大法官布萊爾(Stephen Breyer)將在本議期結束後退休，拜登將有機會挑選自由派大法官。

他2020年競選總統時曾說：「我當了總統後，會很榮幸指派首位非裔美國女性，因為這樣才像國家。」拜登上任後，白宮也重申拜登的競選承諾。

幾乎近代大法官都選自上訴法官

美聯社報導，幾乎近代最高法院大法官都選自聯邦上訴法官；自拜登去年1月上任後，他便積極擴大大法官潛在人選，任命五名非裔女性為聯邦上訴法院法官，另外三名提名人案件還在參院待表決。

選擇非裔女性擔任聯邦最高法院終身職頗具歷史意義，這將是最高法院首度有四名女性列座，以及首度有兩名非裔大法官。

目前保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)是唯一現任非裔大法官，也是既首位非裔大法官馬歇爾(Thurgood Marshall)之後的第二位。

布萊爾席次可能是拜登填補大法官空缺的唯一機會，但如果拜登的提名人選還未經確認，共和黨就在期中選舉拿下參院的話，參院共和黨人已放話會阻擋拜登提名的大法官人選。

參院通常要2至3個月才會確認

目前民主黨僅占參院些微優勢，拜登必須選擇能穩妥拿下50票的人選，而且還必須注意時間；總統提名大法官人選後，參院通常需要二至三個月才會確認大法官。

美聯社指出，目前拜登最可能提名兩大人選；第一位是是51歲的華盛頓特區巡迴上訴法院法官凱坦吉．布朗．傑克森(Ketanji Brown Jackson)，她從曾任布萊爾的法官助理，獲前總統歐巴馬提名為地區法院法官，而後獲拜登升職為巡迴上訴法院法官。

第二位是45歲的加州高等法院法官萊昂德拉．克魯格(Leondra Kruger)，她曾在高等法院擔任法官助理，也代表聯邦政府參加12起訴訟案件；不過，她是溫和派且母親為牙買加裔，恐難贏得部分民主黨自由派參議員的支持。

拜登可能提名其他人選包括具長年民權律師資歷的聯邦第九巡迴上訴法院法官荷莉．湯瑪斯(Holly A. Thomas)；前公辯律師、聯邦第七巡迴上訴法院法官坎迪斯．傑克森-阿基烏米(Candace Jackson-Akiwumi)；以及南卡羅來納州聯邦地區法院法官米歇爾．柴爾茲(J. Michelle Childs)，她已獲拜登提名為華府特區上訴法院法官。

非司法界的人選中選機會較低，但也不無可能，例如全國有色人種促進法律協會(NAACP)辯護和教育基金會(LDF)主席謝莉林．伊菲爾(Sherrilyn Ifill)。

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