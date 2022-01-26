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香港研究：新冠患者腸道細菌失衡 導致記憶差等後遺症

記者林則宏／即時報導
香港近期再爆發新冠疫情，圖為香港特區政府25日晚間於土瓜灣鴻光街執行封區強檢。香港中文大學醫學院研究則發現，新冠肺炎患者的腸道細菌失衡，與是否出現後遺症可能有關。香港中通社
香港近期再爆發新冠疫情，圖為香港特區政府25日晚間於土瓜灣鴻光街執行封區強檢。香港中文大學醫學院研究則發現，新冠肺炎患者的腸道細菌失衡，與是否出現後遺症可能有關。香港中通社

據星島日報報導，新冠肺炎引發的長期綜合後遺症，又稱「長新冠」，指患者在感染新冠病毒數周至數月後出現的併發症或持續症狀。香港中文大學醫學院一項最新研究發現，新冠肺炎患者的腸道細菌失衡與出現「長新冠」的風險息息相關。這項研究結果甫於權威醫學期刊《Gut》發表。

報導稱，「長新冠」的國際定義指新冠肺炎患者在病毒清除後，至少有一種症狀持續四周或以上。根據香港中文大學醫學院的研究，76%新冠患者康復後六個月內出現至少一種症狀，最常見的包括：疲倦（31%）、記憶力差（28%）、脫髮（21%）、焦慮（21%）和睡眠困難（21%）。

研究團隊表示，「長新冠」患者的腸道微生態異常，「好菌」明顯較少，「壞菌」則較多。相反，沒有後遺症者的腸道微生態則較豐富及多樣化，與從未染疫人士的相似。

研究團隊還發現，「長新冠」患者在年齡、性別、其他疾病、使用抗生素和抗病毒藥物，以及感染新冠肺炎的嚴重程度等方面，均與沒有出現後遺症人士並沒有分別，反映腸道微生態失衡是導致「長新冠」的主因。

中文大學醫學院研究團隊進一步研究腸道細菌失衡與不同類別的新冠後遺症之間的關聯，包括：呼吸系統、神經系統、消化系統、皮膚（脫髮）、肌肉骨骼和疲勞。

研究結果發現，多達81種腸道細菌與多種新冠後遺症有關，當中不少細菌更與三種或以上持續症狀有密切關聯。

此外，研究團隊也發現「長新冠」患者腸道中缺少了幾種能提高人體免疫力的腸道細菌，包括：青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌和假小鏈雙歧桿菌，而患者入院時的腸道微生態失衡狀況，是導致日後出現「長新冠」的主要因素。

中文大學醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指出，這是全球首個研究證實新冠肺炎患者康復後出現持續性腸道微生態失衡，這個現象很可能是導致出現後遺症的重要原因。

中文大學醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮稱，研究結果顯示，新冠患者的腸道微生態可預測出現後遺症的風險。此項研究顯示，透過調節腸道內的細菌，可以促進患者痊癒及減少新冠肺炎後遺症出現。

新冠肺炎 香港 併發症

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