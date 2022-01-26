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阿拉巴馬州國會選區 聯邦法院下令「再重畫」

編譯孫梁／綜合25日電

聯邦地區法院的三名法官24日否決阿拉巴馬州的國會選區重畫計畫，下令共和黨占優勢的州議會進行重畫，以忠實反映阿州的人口變化，要求在非裔選民占多數的地區畫出兩個選區，以有利於選出非裔的國會代表。

三名法官中兩人為前總統川普任命，一人為柯林頓任命；他們表示，根據阿州重畫的國會選區，非裔人口占多數的地區只畫出一個選區，是違反投票權法。

法官在裁決中說：「與阿州的其他選民相比，非裔選民較少有機會推舉他們屬意的國會代表候選人，因此選區需要重畫，在非裔占多數或接近多數的地區畫出兩個選區。」

阿州的非裔目前占全州人口的26.8%，占全州過去10年增多人口的34%。多數非裔被畫進阿州第七選區，具有投票權的非裔選民超過54%；其餘的阿州非裔選民分布在第一、第二和第三選區，三個選區內有投票權的非裔均超過24%。

聯邦法院的裁決為共和黨州的選區重畫計畫近來第二次被否決，俄亥俄州的國會選區計畫在引發兩黨激辯後，州高等法院已下令重畫；北卡羅來納州也出現了選區重畫的爭議，州高院定2月審理。

聯邦地區法院的裁決還要求阿州推遲上報候選人的截止日期，從1月28日延後到2月11日，以便給州議會的選區重畫留出時間，如果州議會不能如期完成重畫，法院將要求專家協助。

共和黨的阿州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)強烈反對法院的裁決，表示將向聯邦巡迴法院上訴，如果繼續被否，將可能上訴到最高法院。

全國共和黨選區重畫信託的執行主任金凱德(Adam Kincaid)表示，阿州先前的國會選區計畫2011年被時任司法部長霍爾德撤銷，新的選區計畫是維持現狀，沒有違反投票權法的規定，因此應予維持。

民主黨聯邦眾議員、阿州第七選區的唯一非裔代表特芮·塞維爾(Terri Sewell)長期主張擴大非裔選民的選區；她說：「增加非裔的政治代表性是上一代非裔選民的不懈努力，我期待與阿拉巴馬州議會合作，共同完成聯邦法院要求的重畫使命。」

非裔 投票 共和黨

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