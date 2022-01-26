拜登「爆粗口」被麥克風錄下 飆罵記者「愚蠢的混蛋」

拜登總統24日在白宮主持會議尾聲爆粗口被麥克風錄下，引起輿論熱議，拜登事後已致電記者化解。(路透)

拜登 總統24日下午在白宮 一場活動中，被麥克風收音錄下以「愚蠢的混蛋」形容福斯新聞網(Foxs News)駐白宮記者杜西(Peter Doocy)，因為提問通貨膨脹是否為期中選舉 來臨前的「政治負債」(political liability)；每日郵報(Daily Mail)報導，事發一小時後，拜登打電話向杜西澄清，強調突然爆粗口「與個人無關」，化解爭議。

白宮24日活動主旨在於宣傳拜登解決供應鏈危機以及對抗通貨膨脹的努力，活動尾聲拜登爆粗口被麥克風錄下，引起輿論熱議。

拜登在白宮東廳(East Room)舉行的活動中發表預擬講稿的演說後，數名在場記者從東廳另一端高聲提問。杜西提問通膨是否為期中選舉來臨前的「政治負債」後，拜登被麥克風錄下喃喃自語說道：「真是個活寶。又要提通膨，真是個愚蠢的混蛋(What a stupid son of a bitch.)」。

福斯新聞網駐白宮記者杜西24日遭拜登總統粗口修理後，在晚間節目說分明。(截自福斯新聞網)

杜西24日晚間接受福斯主播漢尼提(Sean Hannity)訪問時說，已經接到了拜登親自打來的電話。

回憶事發經過，杜西則說，其實一開始並沒有聽到拜登爆粗口。他說：「我第一時間並沒有反應過來，因為拜登幕僚當時正催著我們離開，跟我們道謝，並說時間已經到了。直到後來我們前往地下室，走到戶外，並且回到新聞簡報室之後，才有人跑來問我說『有沒有聽到拜登剛剛講到你？』」

來源：FOX 11 Los Angeles

杜西說，並沒有親耳聽到被拜登點名說是「愚蠢的混蛋」，連忙從手機查看當時影片，才確認拜登真的說過。

34歲的杜西說，相隔約一小時之後，就接到了拜登的電話，拜登在電話中說明「與個人無關，朋友」；杜西表示，兩人在電話裡都談到，事情過去就算了，「不過我明確告訴他，我以後還是會提問一些跟別人不一樣的問題」。

杜西說，拜登在電話裡回答說「你一定要的」。

身為福斯新聞網白宮記者的杜西說：「既然總統都這麼說了，我一定會繼續做。」他說，感謝拜登打電話來澄清，兩人交談也很融洽。

漢尼提詢問拜登是否在電話中道歉，杜西則說：「我不需要任何人跟我道歉。他愛怎麼稱呼我都行，只要能讓他繼續談話就可以了。」