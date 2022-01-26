每人3個免費N95口罩 全美開始發

密西根州Meijer超市開始分送免費N98口罩給民眾，降低感染新冠風險。(路透)

白宮 日前宣布將從國家戰略儲備(Strategic National Stockpile)動用4億個N95口罩 免費提供民眾使用，已經有某些商店開始發送；聯邦官員指出，每名成年人可領取三個N95口罩。

中西部連鎖超級市場邁爾(Meijer)24日說，已收到來自衛生部的大約300萬個N95口罩，民眾可以每人領取三個；另一家中西部大型連鎖超市Hy-Vee則在推特發文寫道，超市附設藥局 已經開始免費發放N95口罩給民眾。

其他大型零售連鎖業者本周內開始為民眾免費發放N95口罩，華格林連鎖藥局(Walgreens)發言人布朗(Alex Brown)便說，各地連鎖店第一批發放時間將從28日開始。

為籌備口罩發放，聯邦疾病防治中心(CDC)本月稍早提供了到目前為止最明確的不同等級口罩保護指南，指南中指出，與臉部密切貼緊的N95口罩「能夠提供最高等級的保護效果」。

華爾街日報25日報導，白宮官員說，某些商店已經開始免費發放數量有限的N95口罩，發放計畫到了今年2月初將全面展開；報導指出，白宮表示第一批口罩已於上周寄發，某些店家現已開始發放，所有參與口罩發放計畫的單位，在2月第一周前都將完成進貨。

藥局、社區中心 參與發放

白宮官員說，幾乎所有參加聯邦政府新冠疫苗計畫的藥局、社區健康中心，都同意做為Ｎ95口罩免費發放的據點，因此Rite-Aid、華格林、CVS等連鎖藥局及許多獨立商家都包括在內；Rite-Aid發言人說，某些分店本周稍後就會開始發放N95口罩，到了2月初則是所有分店都將展開發放作業。

華格林發言人說，預計28日起旗下第一批分店將開始發放N95口罩。

參與發口罩行動的藥局或健康中心門口將有海報或標示，海報公告裡也附有QR code供民眾掃瞄，收到正確使用N95口罩的說明。

免費領取 不需出示證件

聯邦政府發放的N95口罩完全免費，民眾不需要醫療保險即可領取，也完全不需要出示證件。

根據規定，發放據點為每名成年人每天發放三個免費N95口罩。不過，不排除有民眾鑽漏洞，到不同的藥局重複領口罩。

兒童N95口罩 尚未核可

拜登政府計畫在不久的將來發放免費的高等級兒童口罩。目前並沒有獲得衛生機關核可的兒童尺寸Ｎ95口罩。

除了免費的N95口罩之外，拜登總統19日也宣布，為加強對抗Omicron變種病毒帶來新冠疫情升溫，聯邦政府將為全美家庭提供每戶四組免費新冠病毒居家檢測劑；民眾可上COVIDTests.gov網站，或郵局設置的網站https://special.usps.com/testkits下訂，僅須提供姓名與住址，不必填寫信用卡號碼也不須付運費；民眾可決定是否填寫電郵，以收到訂單最新處理狀態，但同一地址只能使用一次預定。