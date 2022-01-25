哈佛、北卡大招生歧視亞裔？最高法院受理…名校遇最大挑戰

最高法院受理亞裔生入學申請歧視案，本案的判決可能終止以族裔為考量的平權措施。圖為2018年在波士頓舉行的亞裔學生反平權示威。(路透)

私立長春藤名校哈佛大學(Harvard University)以及公立大學教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)招生 過程考量學生族裔背景，是否構成歧視 而違憲，最高法院24日同意受理訴訟；紐約時報分析，如果位居多數的保守派大法官決定限縮或禁止基於平權措施(Affirmative Action)的招生程序，日後幾乎所有熱門學府的大學部及研究所，非洲裔及拉丁裔學生人數都將減少，亞裔 與白人學生則將擁有更高的錄取機會。

紐時指出，根據最高法院作業慣例，24日同意受理案件之後，口語辯論將排在今年10月開始的下個審案期；至於判決結果，最快則要等到2023年春季或夏季才可能出爐。

平權措施在美國大學校園實施數十年後，近幾年數度面臨法律挑戰卻安然度過，距離最近的一次是在2016年；但短短幾年內，保守派大法官已成多數，立場明顯趨於保守的最高法院，極可能對於以族裔背景做為招生評估指標，抱持懷疑。

耶魯法學院(Yale Law School)憲法教授德瑞弗(Justin Driver)分析，過去將近50年裡，平權措施曾經幾次差點遭到推翻，「但是，毫無疑問的，這次兩起案件對平權措施能否持續存在，造成了到目前為止的最大衝擊。」

哈佛大學遭控招收學生時評估學生的親和力、膽識、友善等指標對亞裔學生造成歧視，亞裔學生申請哈佛如同有著「天花板」(ceiling)限制。

哈佛大學律師團說，提出訴訟的原告是以有瑕疵的統計分析為依據，並強調校方在招生過程中並未歧視亞裔學生。

教堂山北卡大學也遭受類似指控，在招生過程中對非洲裔、西語裔及美洲原住民學生特別禮遇，歧視白人學生及亞裔學生。

校方則稱，招生政策有助於促進教育環境多元化，也遵守著最高法院先前判例。

紐時指出，哈佛及北卡大學訴訟將考驗勢力日漸龐大的保守派大法官，對於推翻昔日最高法院判例有多少意願；若以最近幾起墮胎權案件判決來看，保守派大法官如果認為過去的判例有著嚴重錯誤，將毫不猶豫予以推翻。

大學招生過程考量族裔背景的作法如果被最高法院限縮或禁止，美國高等教育將掀起範圍廣大的改變，未來幾年的大學招生程序也將改頭換面。

兩起涉及平權措施的訴訟均由學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，SFFA)發動。

SFFA創辦人、保守派維權人士布魯姆(Edward Blum)24日發表聲明說，對於最高法院同意受理案件表示歡迎；他說，每一個申請入學的學生都應該以獨立個體接受衡量，不應該被視為某個種族或族裔的代表而已。