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疫情衝擊 至少20州高中畢業率下滑

編譯柯立偉╱綜合24日電
受新冠疫情影響，全美各地各校高中畢業率下降，令人擔心。圖為柯羅拉多州Northglenn高中去年5月舉行畢業典禮。(美聯社)
受新冠疫情影響，全美各地各校高中畢業率下降，令人擔心。圖為柯羅拉多州Northglenn高中去年5月舉行畢業典禮。(美聯社)

受新冠肺炎疫情影響，許多學校已連續兩年採用線上授課，導致全美至少20州的高中畢業率，反轉而下降，使過去20年來各級政府為提升整體國民教育程度所做的努力一夕化為烏有；非營利教育新聞網站「Chalkbeat」指出，許多高中已經因為疫情放寬畢業標準，但仍然止不住畢業率下降的趨勢。

從各州既有的統計數據初步觀察，高中畢業率下降幅度較大的幾個的州包含伊利諾、俄勒岡與北達科他等州，高中畢業率下跌約2%；即便像佛羅里達州等「逆勢成長」的地區，相比於過去十幾年來每年穩定以2%幅度成長的高中畢業率，去年的畢業率也只上升0.1%。

事實上，疫情所造成畢業率下降的因素很複雜，除了遠距學習導致老師不易掌控學生是否專心上課以外，就是學生可能為了家計而不得不外出打工或照顧家中年幼弟妹。

內華達州胡格中學(Hug High School)教師卡莉．洛特(Carly Lott)就說：「我們學校學生愈來愈多人為了照顧家人不得不犧牲一些讀書時間，再加上學校因現實考量，允許所謂『服務學習』可列抵學分的時數從20至30小時調漲至40至50小時，導致學生因為上班太累沒辦法專注課業；我試著說服學生善用食物銀行的資源，盡可能減少上班的時間，但成效仍有限。」

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)教育學院教授柏凡茲(Robert Balfanz)則表示：「畢業率下降確實是一個值得關注的現象，特別是因為各校放鬆畢業要求，導致這兩屆獲得高中文憑的孩子學到的東西事實上比過去少。」

柏凡茲並指出，取得高中文憑的學生是否真的具有高中所應習得的知識量也是一大問號，例如阿拉巴馬與西維吉尼亞，學生畢業率很高，但考試成績明顯落後全國平均，主因是學生被當後，重補修課程淪為形式，幾乎來上課就給過。

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