曙光在望 佛奇鬆口：疫情2月中可望趨緩

儘管公衛專家表示，新一波Omicron病毒感染已達高峰期，但戴口罩與接種疫苗補強針，仍是抗疫非常重要一環。23日仍有數以千計民眾在華府林肯紀念堂前集會，反對強制接種，並將白宮防疫顧問佛奇博士比喻成是劊子手。(美聯社)

白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)23日首次表示，新冠變種病毒Omicron造成的新一波疫情 可能會在2月中旬趨緩，目前疫區的確診率已降至64%。

佛奇表示，傳染力極強的Omicron變種病毒株疫情趨緩，全美可能會開始在確診及染疫住院方面「看到情況好轉」(see a turnaround)，預告(生活)將逐漸回歸正常。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇23日接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「我們希望未來幾周會下個月進入另一個階段，我們將會看到全國確診率下降到所謂的『控制領域』(area of control)。」

佛奇：控制代表沒有滅絕，未來學習與疫情共存

佛奇解釋，「控制代表沒有根除或滅絕，但降到很低的程度，幾乎變成我們可以學習共存的呼吸道傳染病。」

佛奇對早期疫區美東的疫情感到樂觀，約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，上月深受Omicron疫情侵擾的紐約州目前單日確診已減少58%，每周確診驟降82%；新澤西州 的單日確診降幅64%，過去七天確診大減89%。

紐約7天確診降82% 但兩周病歿升71%

紐約時報(NYT)數據顯示，紐約州9日單日新增7萬9777例確診，22日通報新增2萬7643例，但過去兩周的染疫病歿攀升71%；2020年初疫情以來，紐約州逾6萬2600人病逝。

新澤西州9日單日新增2萬8514 例確診，23日通報新增8924例，但過去兩周的染疫病歿攀升71%；2020年初疫情以來，新州逾3萬746人染疫喪命。

儘管公衛專家表示，新一波Omicron病毒感染已達高峰期，但戴口罩與接種疫苗補強針，仍是抗疫非常重要一環。23日仍有數以千計民眾在華府林肯紀念堂前集會，反對強制接種，並將白宮防疫顧問佛奇博士比喻成是劊子手。(美聯社)

反對強制接種民眾手持「不做白老鼠」標語。(美聯社)

中西部確診率持續破紀錄

類似情況也出現在康乃狄克州，康州10日新增1萬179例，22日降至4872例，病歿率增加52%。

東岸沿海城市最先於上月初遭受Omicron侵擾，染疫人數達峰值後驟減，但在阿拉巴馬、堪薩斯和亞利桑納等染疫未達峰值的州，確診率仍持續破紀錄。

華盛頓州過去兩周確診增幅52%，新墨西哥同期確診增幅則為134%。

全美7069萬人確診86萬人病歿

JHU 23日數據顯示，疫情以來全美7069萬9416人確診，86萬6540人染疫病歿。

佛奇表示，疫情朝正確的方向前進，但各州情況不同；他呼籲美國民眾接種疫苗、室內戴口罩，重申這是對抗變種病毒的最佳防禦陣線。

他表示，「情勢看來不錯，但我們不能過度自信」，若有新變異株出現，疫情可能再起，但久而久之，新冠病毒會變得可以應付。

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