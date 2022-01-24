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輝瑞執行長：1年接種1劑疫苗 比頻打追加劑好

編譯林梅婕╱綜合23日電
以色列近推廣第四劑補強針疫苗，效果良好。(美聯社)
以色列近推廣第四劑補強針疫苗，效果良好。(美聯社)

輝瑞(Pfizer)執行長博爾拉(Albert Bourla)22日表示，該公司致力於讓新冠肺炎疫苗轉為只需每年接種一劑，而非目前頻繁接種補強針的方式；另外，以色列希巴醫療中心(Sheba Medical Center)最近公布一項研究指出，比起第三劑疫苗，第四劑更能增加對抗變種病毒Omicron的抗體，並建議高風險族群接種。

由輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗被證實，即使感染超強傳染力的變種病毒Omicron後，仍可有效預防重症和死亡，但卻無法抑制傳播；自最近一波確診人數暴增，有些國家已擴大補強針的接種範圍，或是縮短疫苗接種的間隔時間。

博爾拉接受以色列電視頻道Israel's N12 News訪談時，被問道有關間隔四到五個月後接種補強針的看法，他說：「這樣其實不太好，我希望的是，每個人未來只需要一年接種一劑疫苗；一年一次，這樣人們接種的意願會比較高，而且大家也比較記得住。」

「依照公共衛生安全的角度來看，這也是比較理想的狀況；我們希望能開發一種疫苗，除了可以預防Omicron，也能同時記住之前其他的變種病毒，這才是我們希望的解決之道。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)21日公布的數據，第三劑信使疫苗(mRNA)預防染疫住院的機率高達九成，可視為抵抗Omicron的關鍵。

先前博爾拉也曾透露，將為專門對抗Omicron重新設計的疫苗，預計最快可在3月授權批准，並開始量產。

以色列衛生部23日宣布，希巴醫療中心的研究證實60歲以上的族群接種第四劑疫苗後，預防染疫的抵抗力是接種三劑疫苗者的兩倍，且更能有效預防重症。

本月以色列政府開放60歲以上的民眾接種第四劑輝瑞疫苗；當局表示，除了希巴醫療中心，該國幾個主要大學也都參與研究，對比全國40萬名60歲以上且接種第四劑疫苗者，與四個月前接種三劑疫苗、且同年齡層的60萬人進行分析，才得出該研究的結果。

疫苗 Omicron 以色列

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