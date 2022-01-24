防疫資源考量族裔因素 保守派批歧視白人

圖為紐約市民上月底在接種補強針。(美聯社)

美聯社報導，Omicron變種病毒 肆虐導致確診案例增加之際，某些政策允許醫師衡量資源有限的新冠病毒療法如何分配時，將族裔背景納入風險評估指標；但如此措施現在成為保守派人士的批評新目標，指控有歧視白人之嫌。

醫學專家指出，保守派的反對言論可能誤導大眾。衛生主管官員則說，醫師考慮為病患採行哪些療法時，長久以來都會把族裔因素列入許多評估項目當中。報導指出，並沒有任何證據足以證明，哪些患者能夠獲得治藥物，決定因素只有族裔而已。

前總統川普、共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)及福斯新聞網主播卡爾森(Tucker Carlson)上周加入討論，讓話題熱度更加提升。多家保守派法律事務所日前因此向密蘇里州 醫療集團施壓，還要求明尼蘇達州、猶他州應廢除分配新冠藥品時考慮族裔條件的措施。紐約州則因防疫資源分配規定裡包括了族裔背景考慮而挨告。

曾參與明州新冠治療資源分配標準擬訂的明尼蘇達大學(University of Minnesota)健康政策暨管理中心資深研究員雷德爾(JP Leider)說，對於醫療資源做出優先順序的安排，作法其實已存在頗長一段時間，因為藥品根本不夠用。

雷德爾說，醫師必須選擇將藥物首先提供給哪些患者使用，「問題在於，我們有非常確定的證據，說明全美各地的少數族裔民眾感染新冠病毒後，與白人患者相比，病情明顯嚴重。有些時候，從整體社會的角度來看，為資源分配做決策時，考慮種族裔條件，是可以被接受的。」

總部位於密蘇里州聖路易斯市(St.Louis)、服務範圍包括伊利諾州、密州、奧克拉荷馬州 及威斯康辛州的非營利醫療機構SSM Health，規定患者必須在風險評估計算表上獲得20分，才能得到治療新冠病毒的抗體藥物。根據風險評估計算，非白人患者自動得到7分。

西北大學(Northwestern University)政治學者提勒里(Alvin Tillery)說，保守派正設法扭曲事實做為選舉炒作，因為族裔在許多關於資源分配的政策裡，原本就是諸多衡量因素其中一項。