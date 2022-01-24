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疫情轉折點？全美確診開始下降 學者：仍應謹慎

編譯洪毅╱綜合23日電
公衛專家認為Omicron新冠病毒帶來的新一波疫情，可望緩和減少。但仍須謹慎，戴口罩，接種補強針。圖為帶紐約市布朗士區的養老院，老人仍是容易被Omicron感染的對象。(美聯社)
公衛專家認為Omicron新冠病毒帶來的新一波疫情，可望緩和減少。但仍須謹慎，戴口罩，接種補強針。圖為帶紐約市布朗士區的養老院，老人仍是容易被Omicron感染的對象。(美聯社)

全美新冠肺炎疫情在最近幾天開始下降，不少學者表示，這可謂是疫情吉兆，但是由於美國國土廣袤及病毒變種可能，因此仍不可不慎；另一方面，今年3月後，全球可能將有逾半人口染上Omicron變種病毒，屆時嚴格的防疫舉措或許就能結束了。

國會山報(The Hill)報導，疫情經過一個月的激增後，本月中開始有下降跡象，七天平均每日確診數從15日的近80萬例降至19日不足75萬例；舊金山加州大學傳染病學者莫妮卡‧甘地(Monica Gandhi)就表示，疫情或許已到「轉折點」。

圖為紐約市民上月底在排隊測試病毒。(美聯社)
圖為紐約市民上月底在排隊測試病毒。(美聯社)

西部地區可能還沒觸頂回落

但是不少學者表示，美國國土廣袤，或許之前為重災區的東北部疫情開始趨緩，但是西部地區可能還沒觸頂回落。

此外，染疫住院及病歿數據是滯後指標，也就是說，雖然疫情開始下降，但是住院及病歿人數仍會上升一段時間，因此醫療機構的壓力仍會沉重一段時間。

刺胳針：3月底前全球恐逾半數染Omicron

另一方面，華盛頓大學健康指標與評估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation)所長穆雷(Christopher Murray)在權威期刊「刺胳針」(The Lancet)發布的報告推估，3月底之前全球可能有超過一半人口染上Omicron病毒。

穆雷指出，在大部分人口因疫苗及染疫過而有抗體，以及針對變種病毒的疫苗得以問世的背景下，疫情可能將出現新的局面；「Omicron病毒過後，新冠病毒仍存，但疫情或許將不在，屆時政府防疫的非常舉措或許可成為歷史」。

研究員：生活會正常到很詭異

費城兒童醫院研究人員魯賓(David Rubin)表示，或許美國到2月中後，日常生活就會變得「正常到很詭異」。

布朗大學公衛學院院長吉哈(Ashish Jha)則說，各界應該要趁著疫情降溫、生活恢復正常之際做好準備，應對可能出現的下一個變種病毒或病例數升溫。

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