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差在保護力… CDC： 完全接種定義或擴大 打2、3劑都算

編譯柯立偉╱綜合23日電
CDC主任瓦倫斯基稱將改變「完全接種」定義，納入接種補強針。(Getty Images)
CDC主任瓦倫斯基稱將改變「完全接種」定義，納入接種補強針。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)日前表示可能擴大對「完全接種」的定義，納入接種補強針的民眾，但此舉非「改變」定義，已接種兩劑疫苗者仍是「完全接種」者。

針對為何CDC不直接改變「完全接種」的定義，瓦倫斯基21日接受媒體採訪時說：「我們正努力讓每個人都獲得補強針，只要符合資格者均應依據他們接種第二劑疫苗的時間盡速接種第三劑；我們認為，已符合接種資格，卻未施打補強針的民眾，雖不能說不是『完全接種』，但不是最具有保護力的型態。」

瓦倫斯基以流感疫苗作為比方，指出流感疫苗沒在分第幾劑，但原則上需要每年打一次才能獲得足夠保護力，CDC對第三劑補強針的最新看法就與流感疫苗的概念類似；她說：「以前打過、今年沒打流感疫苗的人，不能被認為是『未接種者』，只是保護力不足而已；一樣地，已打過第二劑、未打第三劑的人也不能說是『還沒接種』，但保護力無法與已接種補強針者相提並論。」

事實上，瓦倫斯基此前就數度表示，「完全接種」的定義不會改變，她曾在白宮防疫簡報會議上說：「只要接種了『主要系列』的疫苗，就被認為完全接種，這個定義沒有改變；不過，與各級衛生單位一直呼籲民眾接種補強針一樣，我們認為只有接種第三劑才能提供夠高水平的防護力。」

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)則表示，CDC沒有「改變」或「擴大」完全接種的定義，只是在陳述未接種第三劑疫苗者與已接種第三劑疫苗者之間受保護程度的差異；他說：「這好像變成了說文解字的問題；不過純粹從公共衛生的角度來看，討論的重點應擺在『受保護的程度』，而不是『誰符合或不符合完全接種的定義』。」

流感疫苗 CDC 白宮

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