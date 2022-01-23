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最新研究：感染新冠病毒可能會影響男性生育力

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最新研究：感染新冠病毒可能會影響男性生育力

編譯林聰毅／綜合外電
美國一項最新研究顯示，接種新冠疫苗不會影響男性與女性的生育力，但感染新冠病毒可能影響男性生育能力多達60天，可透過接種疫苗來避免生育能力短期下降。路透
美國一項最新研究顯示，接種新冠疫苗不會影響男性與女性的生育力，但感染新冠病毒可能影響男性生育能力多達60天，可透過接種疫苗來避免生育能力短期下降。路透

一項新的研究顯示，新冠疫苗不會損害男性或女性的生育能力，但感染新冠病毒可能影響男性生育能力多達60天。

這項研究發現，接種新冠疫苗對男性或女性的生育率沒有明顯影響，為愈來愈多新冠疫苗安全性的證據再添新佐證。該研究還發現，相較於未受新冠病毒感染的男性，在伴侶月經周期60天內檢測出陽性的男性，在該周期內受孕的機率降低了18%。

波士頓大學公共衛生學院流行病學助理教授、也是這項研究共同撰寫人威賽林克（Amelia Wesselink）說：「在感染新冠病毒後不久嘗試懷孕，不一定有害處，但可能需要更長時間。」她說，這項研究結果顯示，感染新冠病毒對男性生育能力沒有長期影響，對女性生育能力也沒有任何影響。

這項由美國國家衛生研究院（NIH）資助並於上周發表在美國流行病學雜誌（American Journal of Epidemiology）研究，追踪了美國和加拿大共2,100多名婦女及其部分伴侶長達約一年時間，並於去年11月結束調查工作。

感染新冠病毒如何影響男性生育能力？需要更多研究來確定為何男性在感染後生育能力下降。然而，值得注意的是，發燒是一種常見的確診症狀—NIH表示，眾所周知，發燒會暫時降低精子數量和活力。

紐約市Lenox Hill醫院男性生育和顯微外科主任貝魯克辛（Boback Berookhim）說，發高燒確診男性的精子數量可能會暫時下降，幾個月後可能會回升。他說：「製造精子通常需要正常的體溫。」

Lenox Hill醫院的婦科主任卡茲（Adi Katz）說，感染引起的發炎也可能降低精子的品質。她並表示，現在已有多項研究顯示，新冠病毒感染會影響男性的生育能力，主要發生在中度至重度確診病患。

研究人員指出，可以透過接種疫苗來避免男性生育能力的短期下降。威賽林克說，她希望這項研究結果可以幫助夫妻就新冠疫苗的接種做出明智決定，並使他們放心，接種疫苗不會損害其受孕機率。

疫苗 檢測 紐約市

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