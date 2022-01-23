克服場館、疫情等挑戰…北京兌現冬奧承諾 令批評噤聲

北京在2008年舉辦夏季奧運會以後，又即將舉辦冬季奧運會，是為了展示中國在習近平主政下想對外展現國家更富裕、自信的形象。圖為習近平1月4日前往參觀中國國家速滑館。（美聯社）

距北京冬奧 開幕僅剩兩周，北京當局真的兌現當初競標冬奧主辦權的承諾，在殊少冬季戶外活動的偏遠群山中蓋好冬奧競技場館，減少空污霧霾，用「清零」手段抵抗新冠疫情，令批評主辦冬奧人士噤聲，處處顯示中國在習近平 主政下想對外展現國家更富裕、自信的形象。

紐約時報22日報導，國際奧委會七年前想尋找2022年冬奧主辦國，各有意舉辦國派代表團前往馬來西亞首都吉隆坡開會；習近平捎出短視頻，表示中國會兌現每一項承諾，最終讓激烈且票數很近的表決倒向北京。

中國舉辦冬季運動競賽的經驗不多，偏遠的山區降雪量很少，空污嚴重到有時被稱為「末日」。

但習近平以個人威信矢言解決前述障礙，目前看來還真辦到了；不僅如此，還克服新的挑戰，例如新冠疫情無休無止，以及國際關切中國威權統治，壓力堆積如山。

2022北京冬奧如何防疫，將是主辦這一賽事的北京當局面臨的最大挑戰。圖為工作人員身著防護服站在國家體育館外。（路透）

2008夏奧以來 中國變化極大

北京在2008年主辦夏季奧運 ，是想對外展現中國的成就；北京夏季奧運以來，中國變化極大，已不再需要在國際舞台上證明自己地位，而是想宣布，在習近平主政下，中國更富庶、自信的全面願景。中國有人批評舉辦冬奧，北京一度必須安撫他們，今天則叫那些人服輸。

習近平今年將追求第三個國家主席任期，面對人權維護人士及拜登在內的國際領袖批評聲浪，北京一律歸為企圖打壓中國，私下警告北京冬奧各轉播方及贊助廠商不得偏向抗議或杯葛的聲浪，在政治鎮壓香港或新疆維吾爾少數民族的議題上置喙。

北京力壓國際奧委會的新冠衛生規定，實施比東京夏奧更嚴格的安全措施，堅持新冠確診病例清零手段，由兩年前的武漢封城開始，不計經濟損失及人民可能付出的代價。

中共已不必討好全世界

跟2008年不一樣，今天幾乎沒有人心存幻想，認為主辦奧運可以讓中共放鬆威權政策；以前中國追求符合世界標準，今天則是世界在不知不覺中接受中國的規定。

報導引述香港大學歷史學者徐國琦指出，現在中共不需要藉舉辦奧運會來為自己的統治找合理藉口，也不必為了辦好冬奧而討好全世界。

國際奧委會等國際組織，甚至很多國家，對中國的龐大市場十分依賴，所以既沒意願也沒能力放話批評習近平的治國方向。中國異議人士、人權及勞工權提倡者都譴責國際奧委會未能向習近平施壓，改變其愈來愈威權的政策；但他們卻未弄明白，奧委會根本沒那種籌碼。