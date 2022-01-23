冬奧遭抵制 中國聘西方公關找網紅宣揚形象

由於擔心北京冬奧受到國際社會外交抵制的影響，中國政府已聘請西方公關專業人士透過社群媒體宣揚中國正面形象。圖為北京冬奧工作人員在冬奧標誌前玩自拍。(美聯社)

由於擔心北京冬奧 受到國際社會外交抵制的影響，中國政府已聘請西方公關專業人士透過社群媒體 宣揚中國正面形象；藉由在抖音(TikTok)、Instagram或Twitch等擁有數以萬計粉絲的多位網紅，發動「網路大軍」傳播另一套說法。

「衛報」(The Guardian)報導，去年11月，就在拜登總統考慮外交抵制北京奧運 之際，「新聞周刊」(Newsweek)撰稿人、前福斯新聞和匯豐銀行高級主管賈斯瓦(Vipinder Jaswal)，與中國駐紐約總領事館簽署了一份價值30萬元合約，要透過影響力人士執行一場有戰略運動，在美國推廣北京冬奧會和殘奧會。

這份已在美國司法部登記的合約詳細製定了公關戰略；根據協議，自去年11月22日至今年3月13日冬季殘奧會結束止，每位影響力人士被要求製作三到五件「成果」，亦即適合目標受眾且精心製作的內容；賈斯瓦聲稱，他的公司收到多達50份構想提案，提案的影響力人士從企業家到前奧運選手都有。

合約規定，70%的製作內容須與文化相關，包括北京歷史、文物、現代生活和新趨勢；另20%強調美中關係合作及優點，包括雙邊高層變化和積極成果。

賈斯瓦告訴「衛報」，在與中國外交官簽訂合同後不久，他就收到了21萬元；他向北京承諾，他找的影響力人士將在美國年輕人經常使用的社群媒體平台帶來約300萬次閱覽流量。

賈斯瓦說，他很清楚有關中國新疆和香港政策的人權爭議，但他表示，「我們想做的就只是強調奧運會的完整性和尊嚴，抵制無助於相互理解，我不支持抵制。它們沒有用也無關緊要」。

賈斯瓦與中國領事館簽訂合同後，受到嚴格審查；共和黨籍國會參議員史考特(Rick Scott)1月3日還為此致函「新聞周刊」高層，敦促他們「重新考慮與賈斯瓦的關係」。

十多年來，中國一直透過國家支持的媒體機構擴大海外傳遞訊息力度。據非營利政治遊說及選舉經費追蹤網站Open Secrets數據，2020年中國在美國斥資近6000萬元；其中包括用於中央電視台(CCTV)美國分部和中國日報的資金。

北京冬奧訂2月4日開幕，最大的13個合作贊助夥伴包括可口可樂、寶鹼(Procter & Gamble) 、愛彼迎(Airbnb) 、英特爾和Visa在內的美國企業，還有日本汽車製造商豐田(Toyota)、德國金融服務公司安聯(Allianz)和法國資訊科技諮詢公司Atos等。