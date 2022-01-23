我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

冬奧遭抵制 中國聘西方公關找網紅宣揚形象

記者胡玉立／綜合報導
由於擔心北京冬奧受到國際社會外交抵制的影響，中國政府已聘請西方公關專業人士透過社群媒體宣揚中國正面形象。圖為北京冬奧工作人員在冬奧標誌前玩自拍。(美聯社)
由於擔心北京冬奧受到國際社會外交抵制的影響，中國政府已聘請西方公關專業人士透過社群媒體宣揚中國正面形象。圖為北京冬奧工作人員在冬奧標誌前玩自拍。(美聯社)

由於擔心北京冬奧受到國際社會外交抵制的影響，中國政府已聘請西方公關專業人士透過社群媒體宣揚中國正面形象；藉由在抖音(TikTok)、Instagram或Twitch等擁有數以萬計粉絲的多位網紅，發動「網路大軍」傳播另一套說法。

「衛報」(The Guardian)報導，去年11月，就在拜登總統考慮外交抵制北京奧運之際，「新聞周刊」(Newsweek)撰稿人、前福斯新聞和匯豐銀行高級主管賈斯瓦(Vipinder Jaswal)，與中國駐紐約總領事館簽署了一份價值30萬元合約，要透過影響力人士執行一場有戰略運動，在美國推廣北京冬奧會和殘奧會。

這份已在美國司法部登記的合約詳細製定了公關戰略；根據協議，自去年11月22日至今年3月13日冬季殘奧會結束止，每位影響力人士被要求製作三到五件「成果」，亦即適合目標受眾且精心製作的內容；賈斯瓦聲稱，他的公司收到多達50份構想提案，提案的影響力人士從企業家到前奧運選手都有。

合約規定，70%的製作內容須與文化相關，包括北京歷史、文物、現代生活和新趨勢；另20%強調美中關係合作及優點，包括雙邊高層變化和積極成果。

賈斯瓦告訴「衛報」，在與中國外交官簽訂合同後不久，他就收到了21萬元；他向北京承諾，他找的影響力人士將在美國年輕人經常使用的社群媒體平台帶來約300萬次閱覽流量。

賈斯瓦說，他很清楚有關中國新疆和香港政策的人權爭議，但他表示，「我們想做的就只是強調奧運會的完整性和尊嚴，抵制無助於相互理解，我不支持抵制。它們沒有用也無關緊要」。

賈斯瓦與中國領事館簽訂合同後，受到嚴格審查；共和黨籍國會參議員史考特(Rick Scott)1月3日還為此致函「新聞周刊」高層，敦促他們「重新考慮與賈斯瓦的關係」。

十多年來，中國一直透過國家支持的媒體機構擴大海外傳遞訊息力度。據非營利政治遊說及選舉經費追蹤網站Open Secrets數據，2020年中國在美國斥資近6000萬元；其中包括用於中央電視台(CCTV)美國分部和中國日報的資金。

北京冬奧訂2月4日開幕，最大的13個合作贊助夥伴包括可口可樂、寶鹼(Procter & Gamble) 、愛彼迎(Airbnb) 、英特爾和Visa在內的美國企業，還有日本汽車製造商豐田(Toyota)、德國金融服務公司安聯(Allianz)和法國資訊科技諮詢公司Atos等。

北京冬奧 社群媒體 奧運

上一則

冬奧降雪少 人造雪恐讓張家口供水更吃緊

下一則

全美6900萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

延伸閱讀

北京疫情向外擴散 至少波及山東濟南、山西大同

北京疫情向外擴散 至少波及山東濟南、山西大同
中國新增本土確診19例 其中北京9例最多

中國新增本土確診19例 其中北京9例最多
冬奧火炬傳遞3天 1200火炬手來自「不平凡的普通人」

冬奧火炬傳遞3天 1200火炬手來自「不平凡的普通人」
北京疫情散發 冬奧料在嚴控環境競賽

北京疫情散發 冬奧料在嚴控環境競賽

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。路透

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

2022-01-17 08:59

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道