美國冬奧代表隊逾200選手 已完全接種疫苗

美國奧運代表團22日說，2月將赴北京參加冬奧的200多名美國選手都已完全接種新冠疫苗。圖為曾染疫的華裔花式滑冰女將劉美賢(Alysa Liu)入選美國冬奧代表團後加緊練兵。（美聯社）

美國奧運代表團首席醫療官芬諾夫(Jonathan Finnoff)表示，2月將赴北京參加冬奧的200多名美國選手都已完全接種新冠疫苗 ，沒有人要求醫療豁免。

芬諾夫表示，國際奧委會(IOC)要求未接種疫苗的運動員要隔離21天，加上美國奧運與殘奧委員會(USOPC)的教育，「在運動員中引起共鳴」，所有參賽選手都已完全接種。

芬諾夫20日說：「疫苗是防疫規範的基礎。」

去年9月，美國奧會要求國手在去年12月1日完全接種，除非取得醫療豁免；一個半月後，國際奧委會宣布指南，呼籲選手完全接種疫苗，否則必須在抵達中國後隔離三周。

芬諾夫表示，去年東京奧運 時，美國600多名選手約有100人未接種疫苗。

美國奧會上周決定最後選手名單，約有240人出賽奧運，殘奧選手名單仍在研議中；芬諾夫表示，殘奧選手也沒有人要求醫療豁免。

美國奧會負責安排選手的病毒篩檢與班機，多數人會搭乘包機赴中參賽，登機前96小時和72小時，必須接受兩次檢測，都呈陰性才可登機。

美國奧會執行長赫希蘭德(Sarah Hirshland)表示，不會在賽前預測美國此次冬奧的獲獎獎牌數，僅表示此次有11位在該領域排名第一的頂尖選手出賽，包括曾拿下兩屆冬奧滑雪 金牌的26歲女子滑雪明星席弗琳(Mikaela Shiffrin)，以及年僅17歲、全球最年輕的「世界單板滑雪積分賽」(World Snowboard Points)滑雪板組冠軍傑拉德(Red Gerard)。

美國代表隊選手在2018年平壤冬奧拿下23面金牌，全球排名第四。

「新冠肺炎依然是此次冬奧的首要考量，我們用面對東京奧運的方式迎戰現實，這次的起跑線不知道會是什麼模樣」；赫希蘭德說：「但我們並非獨自面對這種情況，全球都面臨相同挑戰。」