冬奧降雪少 人造雪恐讓張家口供水更吃緊

距北京冬奧開幕僅兩周，北京當局在此之前幾周早在主賽場的張家口附近山坡上，動用大型造雪機具造雪。（路透）

因全球氣候變遷，冬季自然降雪 減少，人造雪已成為冬季奧運的標準配備；距北京冬奧 開幕僅兩周，但北京當局在此之前幾周早在主賽場的張家口附近山坡上，動用大型造雪機具如火如荼造雪，專家憂慮這次造雪活動，將讓當地本就吃緊的供水更形緊張。

美聯社22日報導，北京冬奧舉辦單位動用12部造雪機瘋狂吐出人造雪，不僅要蓋滿滑雪 及單板滑雪競賽的坡道，還得把四周灰色地面也完美變白，以便供全世界轉播之用。

北京冬奧是史上首度完全使用人造雪來舉辦的比賽盛事；六年來中國努力想把張家口轉化成中國版的阿爾卑斯山，造出上好的冬季度假勝地，同時也幫助務農的當地居民脫貧。

但專家憂慮，把張家口轉型的行動，將令當地本就嚴重的供水短絀更形惡化；設在香港的「中國水風險」(China Water Risk)環境團體指出，張家口名列中國水情最緊張地區，半數地帶「水情極為吃緊」，當地人均水資源不到中國平均值的五分之一。

法國史特拉斯堡大學(University of Strasbourg)地理學者卡門‧德戎(Carmen de Jong)指出，張家口地區自然生態系統裡，包括冬季，有六個月幾乎全無水氣，這次人造雪融化時，只怕會傷及環境。

德戎指出，北京冬奧期間，中國要動用200萬立方公尺的水，才能造出足供賽事之用的人造雪。

這次辦冬奧大傷腦筋的問題，有部分在北京到張家口地區本就乾旱，不利於造雪；過去40年間，當地冬季平均降水僅有7.9毫米；而瑞士滑雪勝地達沃斯正常在12月的降雪量，便是該數值的九倍。

綠色和平組織估計，因地球暖化，北京的氣溫可望上升達攝氏2.4度；氣候暖化已讓北京地區的冬季相形1970年代要減少10天以上。