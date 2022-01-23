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即將開戰? 美國務院令駐烏使館立即撤離 僑民盡快離境

編譯潘勛／綜合22日電
俄羅斯與烏克蘭邊境劍拔弩張，國務院下令部分美國駐烏國大使館外交官員及其家屬最遲在23日撤出當地，並警告美國僑民做好撤離準備。圖為美國駐烏克蘭大使館。（路透）
俄羅斯與烏克蘭邊境劍拔弩張，國務院下令部分美國駐烏國大使館外交官員及其家屬最遲在23日撤出當地，並警告美國僑民做好撤離準備。圖為美國駐烏克蘭大使館。（路透）

烏克蘭俄國邊境緊張局勢22日急劇升高，消息人士稱國務院已下令部分美國駐烏國大使館官員及其家屬馬上撤出當地，另警告美國僑民做好撤離準備，最快24日行動；英國政府表示，莫斯科當局做好多種計畫，準備在烏國成立親俄政權；美駐烏大使館發推文表示，90噸美國緊急軍援已送交烏克蘭守軍。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，消息人士稱國務院撤走駐基輔外館使節尚待最後批准，因此最終的撤館規模還不清楚；福斯新聞則報導，美駐烏使館人員家屬24日就要撤離。

國務院發言人則表示，目前並未對外做任何宣布；國務院向來都執行嚴格的應急計畫，以防安全情勢惡化。

ABC News指出，不論接下來國務院是授權駐烏使節撤離還是下令撤離，都會警告美國公民也要準備離開烏克蘭；按國務院安全建議標準，烏克蘭已列在第四級，要求國民別在當地旅遊，另指出「俄國計畫對烏克蘭展開可觀軍事行動」。

政府不會仿阿富汗模式派軍機撤人

國務院發言人強調已發出警告，要求烏克蘭境內的美國公民本周內離開，但不會仿效阿富汗撤離行動，由政府派軍機撤人，「目前民間航班還能用來協助撤離」。

紐約時報22日報導，倫敦當局極不尋常地發表公報，指俄國已挑好人選，準備由其出任烏克蘭領袖，建立親俄政權；俄國部署10萬多名軍人在兩國邊境，只要俄國總統普亭一聲令下，隨時都可入侵。

俄羅斯與烏克蘭邊境劍拔弩張，國務院下令部分美國駐烏國大使館外交官員及其家屬最遲在...
俄羅斯與烏克蘭邊境劍拔弩張，國務院下令部分美國駐烏國大使館外交官員及其家屬最遲在23日撤出當地，並警告美國僑民做好撤離準備。圖為俄羅斯軍隊18日挺進俄烏邊境。（美聯社）

英政府稱 俄擬在烏克蘭設親俄政權

英國外相麗茲‧特拉斯(Liz Truss)表示，目前釋出的資訊可得知俄國旨在顛覆烏克蘭的活動，已做到怎樣地步，也可得知克里姆林宮的思維。英方的公報是一周以來，西方國家第二次公開譴責俄國介入烏克蘭內政，施壓要普亭降低緊張態勢。

但特拉斯的譴責並未提供細節，未談到俄國在烏克蘭成立新政權的方式，也未說明是否要視俄軍入侵烏國而定。英國官員表示，特拉斯發布的公報，用意在阻止俄國真啟動那類計畫，也讓普亭注意到這個盤算已經暴露。

美駐烏大使館發推文表示，90噸美國緊急軍援已送交烏克蘭軍隊。圖為烏克蘭軍隊的坦克...
美駐烏大使館發推文表示，90噸美國緊急軍援已送交烏克蘭軍隊。圖為烏克蘭軍隊的坦克裝備。（Getty Images）

90噸美國軍援已送交烏克蘭

全國公共廣播電台(NPR)報導，外交動作頻仍之際，美國提供的90噸軍援已送達烏克蘭；拜登總統去年12月下旬批准軍援2億元的「致命武器」，這批軍援屬其中之一；美駐基輔大使館指出，其中包括給烏國前線守軍的軍火彈藥。

國務院指出，整體而言，過去一整年間，美國已提供價值6億5000萬元的國防裝備及服務給烏克蘭。

俄羅斯與烏克蘭邊境劍拔弩張，國務院下令部分美國駐烏國大使館外交官員及其家屬最遲在...
俄羅斯與烏克蘭邊境劍拔弩張，國務院下令部分美國駐烏國大使館外交官員及其家屬最遲在23日撤出當地，並警告美國僑民做好撤離準備。圖為美國國務卿（左）19日會晤烏克蘭外長外交部長庫列巴（右）。（美聯社）

布林肯稱聯合盟邦助烏加強國防

國務卿布林肯(Antony Blinken)21日發推文指出，美國及盟邦、夥伴正團結加快提供安全協助給烏克蘭，會動用一切可得的安全合作工具，協助烏國加強國防，抵擋俄國侵略。

布林肯與俄國外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)21日在日內瓦的談判未獲突破。但布林肯表示相信美、俄就理解彼此的顧慮及立場，已走上明確途徑。

烏克蘭 俄國 國務院

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