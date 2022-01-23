即將開戰? 美國務院令駐烏使館立即撤離 僑民盡快離境

俄羅斯與烏克蘭邊境劍拔弩張，國務院下令部分美國駐烏國大使館外交官員及其家屬最遲在23日撤出當地，並警告美國僑民做好撤離準備。圖為美國駐烏克蘭大使館。（路透）

烏克蘭 與俄國 邊境緊張局勢22日急劇升高，消息人士稱國務院 已下令部分美國駐烏國大使館官員及其家屬馬上撤出當地，另警告美國僑民做好撤離準備，最快24日行動；英國政府表示，莫斯科當局做好多種計畫，準備在烏國成立親俄政權；美駐烏大使館發推文表示，90噸美國緊急軍援已送交烏克蘭守軍。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，消息人士稱國務院撤走駐基輔外館使節尚待最後批准，因此最終的撤館規模還不清楚；福斯新聞則報導，美駐烏使館人員家屬24日就要撤離。

國務院發言人則表示，目前並未對外做任何宣布；國務院向來都執行嚴格的應急計畫，以防安全情勢惡化。

ABC News指出，不論接下來國務院是授權駐烏使節撤離還是下令撤離，都會警告美國公民也要準備離開烏克蘭；按國務院安全建議標準，烏克蘭已列在第四級，要求國民別在當地旅遊，另指出「俄國計畫對烏克蘭展開可觀軍事行動」。

政府不會仿阿富汗模式派軍機撤人

國務院發言人強調已發出警告，要求烏克蘭境內的美國公民本周內離開，但不會仿效阿富汗撤離行動，由政府派軍機撤人，「目前民間航班還能用來協助撤離」。

紐約時報22日報導，倫敦當局極不尋常地發表公報，指俄國已挑好人選，準備由其出任烏克蘭領袖，建立親俄政權；俄國部署10萬多名軍人在兩國邊境，只要俄國總統普亭一聲令下，隨時都可入侵。

俄羅斯與烏克蘭邊境劍拔弩張，國務院下令部分美國駐烏國大使館外交官員及其家屬最遲在23日撤出當地，並警告美國僑民做好撤離準備。圖為俄羅斯軍隊18日挺進俄烏邊境。（美聯社）

英政府稱 俄擬在烏克蘭設親俄政權

英國外相麗茲‧特拉斯(Liz Truss)表示，目前釋出的資訊可得知俄國旨在顛覆烏克蘭的活動，已做到怎樣地步，也可得知克里姆林宮的思維。英方的公報是一周以來，西方國家第二次公開譴責俄國介入烏克蘭內政，施壓要普亭降低緊張態勢。

但特拉斯的譴責並未提供細節，未談到俄國在烏克蘭成立新政權的方式，也未說明是否要視俄軍入侵烏國而定。英國官員表示，特拉斯發布的公報，用意在阻止俄國真啟動那類計畫，也讓普亭注意到這個盤算已經暴露。

美駐烏大使館發推文表示，90噸美國緊急軍援已送交烏克蘭軍隊。圖為烏克蘭軍隊的坦克裝備。（Getty Images）

90噸美國軍援已送交烏克蘭

全國公共廣播電台(NPR)報導，外交動作頻仍之際，美國提供的90噸軍援已送達烏克蘭；拜登總統去年12月下旬批准軍援2億元的「致命武器」，這批軍援屬其中之一；美駐基輔大使館指出，其中包括給烏國前線守軍的軍火彈藥。

國務院指出，整體而言，過去一整年間，美國已提供價值6億5000萬元的國防裝備及服務給烏克蘭。

俄羅斯與烏克蘭邊境劍拔弩張，國務院下令部分美國駐烏國大使館外交官員及其家屬最遲在23日撤出當地，並警告美國僑民做好撤離準備。圖為美國國務卿（左）19日會晤烏克蘭外長外交部長庫列巴（右）。（美聯社）

布林肯稱聯合盟邦助烏加強國防

國務卿布林肯(Antony Blinken)21日發推文指出，美國及盟邦、夥伴正團結加快提供安全協助給烏克蘭，會動用一切可得的安全合作工具，協助烏國加強國防，抵擋俄國侵略。

布林肯與俄國外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)21日在日內瓦的談判未獲突破。但布林肯表示相信美、俄就理解彼此的顧慮及立場，已走上明確途徑。