與中抗衡 吸引國際理工生留美 工作期將延長為3年

拜登政府宣布推出改革措施，讓科學、技術、工程及數學四大領域的外國留學生與國際專家長期留在美國。圖為兩名中國留學生在史丹福大學校園附近的商場外自修。（Getty Images）

拜登 政府為了讓科學、技術、工程及數學(science, technology, engineering and math，STEM)四大領域的外國留學生 與國際專家長期留在美國，21日宣布現正展開一連串政策改革。

華爾街日報報導，矽谷高科技產業與其他美國企業對於希望留住國際人才呼籲已久，政府高層官員指出，拜登政府新政策主旨就是讓在美國接受STEM教育的外國學生能留在美國，提升美國的創新實力，以便趕上中國等競爭對手的發展速度。

爭取優秀國際學生的計畫內容，公布於最新的「聯邦公報」(Federal Register)。

拜登政府官員說，雖然政策改變多位技術層面，但對於讓STEM畢業的外國留學生能在美國生活、工作，卻是必要步驟，不至於讓人才流失到移民制度更加友善的其他國家。

華爾街日報報導，最重大的改變將是開放更多學科的國際留學生，學業完成之後可以符合留美工作的資格；根據新規，某些STEM學科留學生畢業後將可在美國工作三年，與其他國際學生畢業後可在美國工作一年的現行規定不同。

報導指出，國土安全部計畫將22個STEM學科，增列為國際學生畢業後可在美國參加三年實習許可計畫(Optional Practical Training，OPT)的適用範圍，數據科學(data science)、金融分析(financial analytics)、雲端運算(cloud computing)、資料視覺化(data visualization，又譯數據可視化)均包括其中，政策改變立即生效。

另一項改變則是持J-1簽證 到美國進修的國際學生，學業完成後也可以在美工作最多三年，現行規定則為18個月。

國務院旗下的教育文化事務局(ECA)落實新規，允許持J-1簽證到美國進修的國際學生，或者持非移民簽證到美國參加學術交流訪問計畫的學術界人士，可以在美國學業實習(academic training)36個月。

美國政府獨立機構「國家科學基金會」(NSF)本周公布報告指出，持臨時簽證來美進修的國際學生，占全美攻讀經濟、電腦科學、工程、數學及統計學博士學位學生逾半數。