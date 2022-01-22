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美移民積案達160萬件 庇護申請平均要等5年

編譯陳韻涵／綜合21日電
移民法庭積件數量創數十年來新高，庇護申請平均等待58個月，才有機會出席移民聽證。圖為美墨邊境執法人員為尋求庇護者辦理手續。（Getty Images）
移民法庭積件數量創數十年來新高，庇護申請平均等待58個月，才有機會出席移民聽證。圖為美墨邊境執法人員為尋求庇護者辦理手續。（Getty Images）

受新冠肺炎疫情影響，美國移民法庭積件數量創數十年來新高，追蹤移民案件的紐約研究團體「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse)最新公布報告指出，移民法庭截至上月積件160萬宗，創下移民法庭40年來新高記錄，庇護申請平均等待58個月，才有機會出席移民聽證，相當於將近五年。

2020年的移民法庭積件高達130萬件，對拜登政府的移民政策形成挑戰。

報告指出，「移民法庭積件如山，進入令人憂慮的新時代。」

即便當局增聘移民法官，移民積件仍持續增加；全美目前近600位移民法官都面臨審查案件過量的情況，少了陪審團，法官經常得自行決斷申請者能否續留美國或遣返。

庇護尋求者通常要等待多年才能出庭聆訊，或得根據前總統川普的的移民政策，基於疫情和公衛顧慮回到墨西哥等候；在拘留中心等待者，通常很快進入遣返聽證程序。

報告指出，雖然疫情影響移民法庭審理進度，但更令人關切的是，監督移民事務的國土安全部增遞新件的速度。

2021年10月到12月間，積件增加近14萬宗，這是繼川普任內2019年6月到8月期間增加10萬件以來，數量最龐大的三個月增幅。

報告指出，若依此速度推算，移民法庭今年會收到80萬個新案件，比往年增加至少30萬件。

倡議團體「全國移民法官協會」(National Association of Immigration Judges)執行副主席、芝加哥移民法官科爾(Samuel Cole)表示，移民法庭積件的關鍵，在於司法部的權限並非完全真正獨立於司法體系。

科爾說，移民法官隸屬於司法部，表示移民法官及其上司必須對政治任命者負責，而不是像州法官或聯邦法官獨立運作。

科爾說：「移民法庭就像是司法部的繼子，不受重視且預算不足。」

移民 疫情 司法部

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