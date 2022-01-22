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遣返無證客 拜登沿用川普政策 拿防疫辯護

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府沿用川普任內政策，以避免新冠病毒傳播為由，讓非法入境移民在美墨邊境將直接遣返。圖為被遣返的無證移民回到墨西哥。（Getty Iamges）
拜登政府沿用川普任內政策，以避免新冠病毒傳播為由，讓非法入境移民在美墨邊境將直接遣返。圖為被遣返的無證移民回到墨西哥。（Getty Iamges）

民主黨在前總統川普任內，嚴厲批判川普政府強力打擊非法移民的諸多措施；但拜登政府官員日前在法院聽證會上，卻為沿用前總統川普任內遣返無證客的手段辯護指出，為了避免新冠病毒傳播，有必要繼續執行。

川普任內，聯邦疾病防治中心(CDC)2020年3月援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定宣布，為避免新冠病毒傳播，非法入境移民在美墨邊境將直接遣返，不論是否準備向美國政府申請庇護。

拜登政府2021年夏季延長這項措施；據統計，川普任內根據美國法典第42卷，共遣返40萬人次無證移民。

在訴訟案件中代表聯邦政府的司法部律師雪倫‧史溫格(Sharon Swingle)19日於華府特區聯邦巡迴上訴法院聽證會上指出，引用美國法典第42卷的無證移民遣返政策，是以科學為根據。

她說，這項措施如果驟然停止，邊境巡邏隊(Border Patrol)各地設施可能爆發更多病毒傳播，對公共健康造成嚴重威脅。

史溫格說，如果要對所有面臨遣返的無證客進行背景調查，特別是單身成年無證移民，作業量龐大將非常驚人。

她在聽證會口語辯論中表示：「政府的目標是讓移民處理程序回歸常態，但受到疫情影響，公共健康的現實狀況並不允許這麼做。」

美國公民自由聯盟(CLU)在這起訴訟指控美國法典第42卷違反多項法令；2021年9月，華盛頓特區聯邦區域法院法官蘇利文(Emmet Sullivan)裁定，拜登政府引用美國法典第42卷的手段恐涉及違法。

華府特區聯邦巡迴上訴法院三名法官斯林瓦森(Sri Srinivasan)、威金斯(Robert Wilkins)、沃克(Justin Walker)組成的審議庭，將裁定是否維持下級法院原判。

在19日的聽證會上，三名法官對公共衛生考量的說法多次提出詢問，包括非法入境移民傳播新冠病毒的風險，是否比合法入境美國的民眾來得高。

威金斯在聽證會上說，法典條文是針對把疾病帶進美國訂定規範，「遺憾的是，在目前這個時間點，新冠病毒早已在美國境內了」。

非法移民 遣返 川普

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