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無證移民可用逮捕令登機 共和黨轟：完全瘋狂

編譯盧炯燊／綜合21日電
圖為被遣返的中美洲無證移民回到墨西哥。（美聯社）
圖為被遣返的中美洲無證移民回到墨西哥。（美聯社）

聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)證實，該局准許無證移民把逮捕令作為身分證明文件，還可藉以登上飛機；這項做法在川普政府已實施，但近日卻遭共和黨國會議員批評「完全瘋狂」。

TSA發言人向福斯新聞網(Fox News)表示，對於非公民(non-citizens)及非美國國民(non-U.S. nationals)來說，若然他們在檢查站不能出示認可的身份證件時，TSA也可接受由國土安全部簽發的某些表格作為身分證明，其中包括「聯邦移民及海關執法局」(Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE)表格 I-200(這份表格是對外國人的逮捕令)。

TSA解釋，由於國安部簽發的文件有一個「外國人識別號碼」，因而可藉此與聯邦海關與邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)的數據庫資料核對來驗證。

TSA發出聲明表示，所有透過替代證件驗證程序的人，在進入機場之前，均須接受額外的檢查。

儘管這個政策早在拜登政府上台之前已經實施，但共和黨人對此仍然表示關注及擔憂；德州共和黨籍聯邦眾議員古登(Lance Gooden)甚至抨擊是「完全瘋狂」，尤其是目前南部邊境無證移民危機依然，仍有大批無證移民蜂擁而至的情況下。

古登一直追查無證移民給帶入美國的整個過程，他認為這些犯罪外國人，「若出示逮捕令，就不能登機，應該將之扣留並交給法官審理。」

古登去年11月收到一個吹哨找舉報的包裹，內有CBP發給無證移民的出庭通知書副本、無償法律服務提供者名單、主要城市的地圖以及西語的訊息和法律援助等，促使他調查，是否有人蓄意把無證移民帶進美國。

與此同時，南部邊境的危機幾沒有放緩跡象。根據本月初提交法庭的文件顯示，12月截獲17萬8840名無證移民，高於11月份的17萬3620人及10月份的16萬4753 人；較2020年11月的7萬2113人及12月的7萬3994人，更是大幅激增。

移民 邊境 共和黨

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