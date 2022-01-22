印人1家凍死 駭人事件曝光 偷渡路凶險重重

印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時凍死。（Getty Images）

包括一名嬰兒和青少年在內的印度 家庭一家四口，在美加邊境 非法越境時凍死，再次凸顯移民家庭為更好生活鋌而走險的旅程有多危險，也讓人見識到藉此牟取利益的那幫人。

加拿大 警方20日宣布，四名受害者可能在暴風雪期間試圖越境入美國時凍死，另有七人倖免於難，在美國邊境內被警方攔截。

印度家庭一家四口在美加邊境非法越境時凍死，圖為加拿大艾墨生市官員Dave Carlson簡報案情。（美聯社）

穿全新冬裝 已近美境

為了這趟旅程，這群人穿著全新冬裝，包括大衣、靴子和手套；警方發現可能有嬰兒同行卻未看到嬰兒，隨即通知加國警方協助尋人，然後在加國境內愛默生鎮臨近美國邊境僅33呎處，找到凍死的印度人一家四口，包括一位嬰兒。

印度駐加拿大高級專員比薩里亞(Ajay Bisaria)稱這家人的死是「嚴重悲劇」，已派領事團隊前往曼尼托巴省(Manitoba)協助調查。

明尼蘇達州檢察官辦公室表示，美方已逮捕現年47歲的尚德(Steve Shand)，並指控他犯下人口走私罪，訂1月24日出庭。

剷雪車司機 意外發現

法庭文件顯示，國土安全部調查人員19日根據一名剷雪車司機提供的線索採取行動；這位司機發現尚德的廂型車在暴風雪中困在溝裡，幫尚德移車，尚德說他要去溫尼伯探親。

接著警方在北達科他州彭比納(Pembina)過境點附近，攔下尚德的車子，發現有兩名印度國民與尚德在一塊，隨後另外攔截了一組五個人，全都說印度西部地區的古吉拉特語(Gujarati)。

其中一人告訴警方，他花了一大筆錢拿到假學生簽證到加拿大，計畫去芝加哥拜訪一位叔叔。

走私者冷血 只為私利

「走私者只關心他們要賺到的錢，對失去的生命零關注。」大福克斯地區(Grand Forks)首席邊境巡邏人員安東尼古德(Anthony Good)在聲明中說。

這起死亡事件震驚了人口不到700人的艾默生小鎮社區；愛默生-富蘭克林(Emerson-Franklin)鎮長卡爾森(Dave Carlson)說，近年來非法越境事件顯著減少，「看看邊界兩邊的政治氣候，我實在不懂為什麼會有人如此絕望地想在極端氣候狀況下，偷渡至另一方。」

美加官員表示，以前從美國向北越境至加拿大的情況較常見；前總統川普當選後，2016年步行進入加拿大的情況增加不少；那年12月，有兩名男子自美國步行至曼尼托巴省遭遇暴風雪，嚴重凍傷，失去手指；幾個月後，一名婦女在美國邊境附近死於體溫過低；2019年，一名穿越邊境的孕婦被困在雪堆裡臨盆後獲救。

聯合國難民署加拿大代表伊姆塞斯(Rema Jamous Imseis)聲明表示，這椿死亡悲劇提醒世人，「無論任何情況下，都不該選擇如此危險的旅程。」