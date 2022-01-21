售台F16 美設法加速交付…強化台灣防禦能力

拜登政府正設法加速交付F-16戰機給台灣，以強化台灣防衛能力；待66架最新型戰機到位，台灣將可望成為亞洲地區最大的F-16機隊之一。圖為F16戰機去年「雙十」參與國慶飛行表演。（歐新社）

路透20日報導，拜登政府正設法加速交付F-16戰機給台灣，以強化台灣防衛能力；這批戰機預定2026年底全數交機，但提前交機有難度，美國政府尚未決定。

國務院 2019年8月批准售台66架F-16V型戰機，由洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)承製，預算高達新台幣2500億元；台灣國防部在國務院宣布軍售後，隨即表示盼將全數交機時間由2027年提早到2026年。

路透報導，待66架最新型戰機到位，台灣將可望成為亞洲地區最大的F-16機隊之一。

有線電視新聞網(CNN)去年10月報導，解放軍 機擾台日增，台美官員討論提前交機的可能性，台灣提出需求，仍待美方決定。

路透報導引述匿名官員的意見指，美國政府正在設法加速，但尚未得出解決之道，也沒要求洛馬公司調整交機時間。

路透報導，洛馬手上排在台灣訂單前面的還有巴林、斯洛伐克和保加利亞，即便美國政府要求，能提早多久也是一個問題，且為台灣戰機採購零件也需很長時間，提前交機反而可能使製程更加複雜。

路透引述台灣資深官員說法表示，要求提前交機完全基於風險評估，「危險在哪裡一目瞭然。」解放軍機頻頻越過台海中線，侵擾台灣的防空識別區，台灣空軍每次升空迎敵都是損耗。

路透報導，頻繁攔截解放軍機給台灣空軍製造壓力，去年就發生至少3起的致命墜機事故；軍事專家分析，長此以往累積的燃料成本、飛行員狀態和飛機機體綜合損耗，將威脅台灣空軍的戰備狀態。

國務院、台灣空軍和洛馬公司均拒絕回應這項消息。

華府智庫威爾遜中心亞洲計畫主任鄧志強(Abraham Denmark)表示，北京 將以政治眼光看待提前交機，不過這也傳遞美國支持台灣強化自我防衛能力的清楚訊號。

此外，南華早報報導，美中正在磋商白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的高層會談，但雙方因議題設定和與會人士爭論不休。

南華早報報導，美方曾提議本月10日在羅馬碰面未果，美方打算舉行國安和戰略穩定的高層會談，藉機施壓北京控制核武庫擴張，但中國認為美國要求太過，質疑美國為何不先以身作則，縮減核武規模。