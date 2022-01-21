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怕染疫 NBC播報團隊不赴北京冬奧 只派主播出席開幕

編譯林梅婕／綜合20日電
北京冬季奧運即將登場，負責轉播的國家廣播公司(NBC)宣布，因應疫情將不派採訪團前往中國報導。(美聯社)
北京冬季奧運即將登場，負責轉播的國家廣播公司(NBC)宣布，因應疫情將不派採訪團前往中國報導。(美聯社)

北京冬季奧運即將登場，負責轉播的國家廣播公司(NBC)19日下午宣布，為因應新冠肺炎疫情，將不派採訪團前往中國報導這屆冬奧；原本安排的採訪團隊將報導冬奧主要競賽項目包括花式滑冰、高山滑雪和單板滑雪，如今都已取消。

「礙於新冠肺炎疫情，這次冬奧賽事的項目如花式滑冰，主要都將在我們康乃狄克州的史坦福(Stamford)辦公室播報。」國家廣播公司體育台公關副總休斯(Greg Hughes)表示：「我們在北京仍會部署大批人力，所有報導依舊會維持第一的水準，不過我們的計畫也會依照當天情況有所變動，大多數媒體亦是如此。」

另一方面，路透報導指該公司旗下的NBC環球(NBCUniversal)在人權團體強力呼籲的壓力下，將在有關北京冬奧的報導內容中納入「地緣政治脈絡」。

據稱，該公司將依循人權團體和美國國會的要求，報導中國政府違反人權的事實，預計於2月4日播出。

北京冬季奧運即將登場，負責轉播的國家廣播公司(NBC)宣布，因應疫情將不派採訪團...
北京冬季奧運即將登場，負責轉播的國家廣播公司(NBC)宣布，因應疫情將不派採訪團前往中國報導，但主播提里柯仍會出席冬奧開幕典禮。(美聯社)

然而，該公司冬奧主播提里柯(Mike Tirico)仍會前往北京，並在2月4日出席冬奧開幕典禮；但他將於2月13日回到洛杉磯，報導NBC今年另一項重大賽事「超級盃」(Super Bowl)。

另外許多競賽項目的報導也都會在史坦福辦公室進行，仿照該公司去年東京奧運的報導模式，但去年仍有幾個主要項目如游泳和體操，NBC派出採訪團隊前往現場。

如今具超強傳染力的Omicron造成疫情惡化，論參賽的運動員或採訪記者都會擔心，若不幸確診得在當地隔離數日、甚至可能數周。

NBC奧運報導製作團隊的執行製作茉莉‧索羅門(Molly Solomon)說：「我們將採取與東京奧運相似的模式報導北京冬奧，大部分的作業將於我們在史坦福的體育頻道總部進行；由於中國的零容忍政策和疫情的不確定性，可能讓作業更複雜，而我們必須確保在美國的觀眾仍可獲得同樣品質的報導。」

北京冬奧 東京奧運 疫情

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