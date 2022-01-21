MIT華裔教授陳剛「間諜案」司法部撤銷指控

麻省理工學院華裔教授陳剛原遭指控隱瞞與中國關係，司法部20日已撤銷指控。（路透）

司法部 20日撤銷對麻省理工學院華裔教授陳剛隱瞞與中國關係的間諜 指控，表示司法部審議了最新接獲的訊息，坦承「難以滿足提控的舉證責任」。

司法部是在波士頓的聯邦法院宣布撤銷指控的決定，聯邦檢察官芮秀·羅林斯(Rachael Rollins)說：「通過認真評估能源部 提供的最新訊息並通盤考慮所有證據，我們認為已無法滿足舉證責任。檢方歡迎任何人提供新訊息並進行認真分析，撤銷(對陳剛的)指控符合司法正義。」

能源部提供的訊息表明，陳剛向能源部申請研究基金時，沒有義務報告他在中國的任職情況，而且能源部即使知情，也不會不批准他的申請。

司法部日益重視中國政府利用學術交流對美國進行技術間諜，川普政府時期制定了「中國行動計畫」(China Initiative)，2019年以來指控20多個學者隱瞞與中國的關係。陳剛去年被控申請聯邦基金以從事納米技術的研究時，隱瞞與中國的合作關係和在中國的任職，包括應中國駐紐約總領館的要求，擔任中國政府的海外科學顧問。檢方認為，陳剛擔任的許多職務有助於提高中國的科技水平。

哈佛大學化學系教授立利伯(Charles Lieber)參加中國政府吸引外國人才的千人計畫但對調查人員撒謊，上月陪審團裁決罪成；但其他許多受到「中國行動計畫」調查的學術間諜指控卻站不住腳，包括田納西大學華裔教授胡安明被控申請NASA研究基金時掩瞞與中國的關係，聯邦法官去年9月裁定指控不成立。

司法部撤銷對陳剛的指控在預期之中，波士頓的聯邦檢方早先已提出撤銷建議，為司法部「中國行動計畫」的又一挫敗。

辯護律師聲明說，陳剛沒有任何過錯，與被控的任何罪名都不沾邊，他沒有參加千人計畫，不是中國的海外科學家，公布了所有需要公布的訊息，從來沒有對政府和任何人隱瞞任何事。