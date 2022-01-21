跨黨派逾140眾議員致函戴琪 免除對中國「懲罰性」關稅

逾百國會眾議員組成的跨黨派團體呼籲美國貿易代表戴琪，立即重啟免除中國貨品特別關稅程，以協助製造業。(路透)

由於通膨壓力愈來愈大，不少商界團體要求拜登政府削減關稅 予以緩解，而美國向中國商品徵收懲罰性特別關稅，反而進一步影響美國經濟；路透20日報導，一個由140多名國會眾議員 組成的跨黨派團體呼籲美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai)，立即重啟免除中國貨品特別關稅程序及擴大排除關稅的貨品範圍，以協助美國製造業。

去年10月戴琪在檢討美中貿易政策後表示，將會批准將某些中國進口產品排除在美國懲罰性關稅之外；儘管當時貿易代表辦公室指出，並無計畫全面削減川普時期對半數以上的中國進口商品加徵的關稅，但迫於商界和許多國會議員的壓力，拜登政府傾向於恢復對部分關稅的排除程序。

這個跨黨派議員團體在給戴琪的信件中表示，向中國進口商品徵收特別關稅，只會轉嫁給美國製造業，最終傷害了美國公司和工人。

這個團體由民主黨籍威斯康辛州國會眾議員金德(Ron Kind)、華盛頓州的德爾貝尼(Suzan DelBene)、共和黨籍伊利諾州國會眾議員拉胡德(Darin LaHood)、印第安納州的瓦洛斯基(Jackie Walorski)等領銜。

他們在信中表示，301條款向中國貨品徵收關稅，對美國製造業、農業、漁業、零售、能源、技術和服務行業的企業產生了廣泛影響；增加的成本削弱了美國製造業工人的競爭力，他們現在投入的成本比外國競爭對手更高昂。

戴琪去年10月在推動中國履行貿易承諾的新戰略的一部分時表示，貿易辦公室會就包括工業零部件、恆溫器、醫療用品、自行車和紡織品在內的549個中國進口商品類別，作為狹隘排除清單徵求公眾意見。

這些國會議員認為範圍太狹窄，僅涵蓋原始清單的1%。他們在信中敦促貿易辧公室盡快擴大排除程序，為美國工人、企業及家庭施以急需的經濟救援，並將期限追溯至2021年10月21日，即戴琪宣布的當天。