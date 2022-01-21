我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

台本土確診23例新高 境外45例 經貿公司6人確診

跨黨派逾140眾議員致函戴琪 免除對中國「懲罰性」關稅

編譯盧炯燊／綜合20日電
逾百國會眾議員組成的跨黨派團體呼籲美國貿易代表戴琪，立即重啟免除中國貨品特別關稅程，以協助製造業。(路透)
逾百國會眾議員組成的跨黨派團體呼籲美國貿易代表戴琪，立即重啟免除中國貨品特別關稅程，以協助製造業。(路透)

由於通膨壓力愈來愈大，不少商界團體要求拜登政府削減關稅予以緩解，而美國向中國商品徵收懲罰性特別關稅，反而進一步影響美國經濟；路透20日報導，一個由140多名國會眾議員組成的跨黨派團體呼籲美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)，立即重啟免除中國貨品特別關稅程序及擴大排除關稅的貨品範圍，以協助美國製造業。

去年10月戴琪在檢討美中貿易政策後表示，將會批准將某些中國進口產品排除在美國懲罰性關稅之外；儘管當時貿易代表辦公室指出，並無計畫全面削減川普時期對半數以上的中國進口商品加徵的關稅，但迫於商界和許多國會議員的壓力，拜登政府傾向於恢復對部分關稅的排除程序。

這個跨黨派議員團體在給戴琪的信件中表示，向中國進口商品徵收特別關稅，只會轉嫁給美國製造業，最終傷害了美國公司和工人。

這個團體由民主黨籍威斯康辛州國會眾議員金德(Ron Kind)、華盛頓州的德爾貝尼(Suzan DelBene)、共和黨籍伊利諾州國會眾議員拉胡德(Darin LaHood)、印第安納州的瓦洛斯基(Jackie Walorski)等領銜。

他們在信中表示，301條款向中國貨品徵收關稅，對美國製造業、農業、漁業、零售、能源、技術和服務行業的企業產生了廣泛影響；增加的成本削弱了美國製造業工人的競爭力，他們現在投入的成本比外國競爭對手更高昂。

戴琪去年10月在推動中國履行貿易承諾的新戰略的一部分時表示，貿易辦公室會就包括工業零部件、恆溫器、醫療用品、自行車和紡織品在內的549個中國進口商品類別，作為狹隘排除清單徵求公眾意見。

這些國會議員認為範圍太狹窄，僅涵蓋原始清單的1%。他們在信中敦促貿易辧公室盡快擴大排除程序，為美國工人、企業及家庭施以急需的經濟救援，並將期限追溯至2021年10月21日，即戴琪宣布的當天。

關稅 戴琪 眾議員

上一則

大老金瑞契獻策 共和黨將主打教育、中國、拜登

下一則

Omicron降溫 「確診翻倍」漸消退… 缺工問題仍未改善

延伸閱讀

拜登就職1年 逾半不滿施政表現 僅28%支持連任

拜登就職1年 逾半不滿施政表現 僅28%支持連任
推動38年最快經濟成長 拜登聲望卻遭高通膨拖垮

推動38年最快經濟成長 拜登聲望卻遭高通膨拖垮
拜登改口：任何俄軍越烏邊境都是侵略 要付沈重代價

拜登改口：任何俄軍越烏邊境都是侵略 要付沈重代價
民主黨人漸失耐性 喊話拜登「分拆」美好法案闖關

民主黨人漸失耐性 喊話拜登「分拆」美好法案闖關

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。路透

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

2022-01-17 08:59

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相