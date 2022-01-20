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美軍撤出阿富汗前夕無人機錯殺平民 影像紀錄曝光

編譯周辰陽／即時報導
美軍2021年8月底撤出阿富汗前夕，派出無人機執行空襲恐怖分子的行動，事後經媒體揭發錯殺美國援助團體的長期職員，更造成3名成人與7名孩童死亡。經過紐時依法爭取，美國國防部近日將空襲過程影像解密後公布。美聯社/美國國防部
美軍2021年8月底撤出阿富汗前夕，派出無人機執行空襲恐怖分子的行動，事後經媒體揭發錯殺美國援助團體的長期職員，更造成3名成人與7名孩童死亡。經過紐時依法爭取，美國國防部近日將空襲過程影像解密後公布。美聯社/美國國防部

美軍2021年8月底撤出阿富汗，不僅局面搞得一團混亂，離去前夕的無人機空襲恐怖分子行動也被揭發錯殺美國援助團體的長期職員，合計造成10名平民死亡。經過紐時依法爭取，美國國防部近日將空襲過程影像解密後公布。

衛報綜合報導，美國國防部最初為這一樁2021年8月29日發生在阿富汗首都喀布爾的襲擊事件辯護，宣稱炸死一名伊斯蘭國（IS）阿富汗分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）的恐攻嫌犯，但隨後稱之為一起「悲劇錯誤」。紐時藉由資訊自由法案狀告美國中央指揮部（US Central Command）取得影像，隨後上傳自家網站，讓空襲的無人機紀錄首度公諸於世。

影片來源：聯合新聞網

紐時取得的影片包含約25分鐘的無聲影像，據指由2架MQ-9「收割者」（MQ-9 Reaper）錄製，可見到空襲之前、發生當時跟事後場景。如被害人的汽車行經喀布爾的街道、停在一處庭院、遭飛彈擊中當下及隨後冒出滾滾濃煙的畫面，其他空襲後影像則可見到人群在攻擊區裡外活動。

ISIS-K於8月26日向在喀布爾機場發動自殺攻擊，造成13名美軍官兵和上百位平民身亡，但根據紐時調查，美軍無人機3天後空襲炸死的被害人其實是43歲的電機工程師艾哈邁迪（Zemari Ahmadi），合計3名成人與7名孩童等10位平民遭到錯殺。

據報導，美國國防部調查後認定，這起發生空襲是一次「誠實的錯誤」（Honest Mistake），「沒有違反法律，包括戰爭法，執行錯誤和確認偏誤及溝通中斷結合，導致令人遺憾的平民傷亡」，指此事並非犯罪行為、隨機行為和過失行為，不建議採取法律或紀律行動，引發美國國會和人權團體的廣泛不滿。

喀布爾 阿富汗 國防部

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