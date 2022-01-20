別輕忽輕症…Omicron恐釀新冠長期症狀 危害日常生活

Omicron檢測呈陽性的情況。路透

紐約時報報導，早期證據表明，與其他類型的新冠病毒相比，Omicron 變異株感染往往導致輕症，這讓許多公共衛生官員感到振奮。但另一個重要的問題出現了：感染Omicron，包括疫苗 接種者當中出現的突破性病例，是否會導致長期新冠(long Covid)，也就是一系列身體、神經和認知症狀，可持續數月，並損害日常生活。

對於科學家來說，要了解Omicron、疫苗接種和長期新冠之間的關係還為時過早。疫情 早期的研究並沒有得出明確的線索。以下是科學家們所了解到的情況，以及許多有待解答的問題。

Omicron會導致長期新冠嗎？

由於Omicron變異株是在去年11月底首次被發現的，現在就說感染症狀能持續多久還為時過早。目前還不清楚這種病毒是否像以前的病毒版本一樣，在感染問題解決後會出現腦霧或極度疲勞等問題。

雖然最近的報告表明，與其他變異株相比，Omicron引起的初始疾病可能不那麼嚴重，但感染的基本症狀與其他變異株的感染症狀相似，這表明長期影響可能也相似。

醫生、研究人員和患者領導的團體發出警告，較輕的初始疾病並不一定意味著Omicron不太可能導致長期新冠。早期疫情的研究表明，許多最初的新冠病毒輕症或無症狀者後來發展成持續數月的長期新冠。

疫苗能預防長期新冠嗎？

也許能。

疫苗主要是防止人們因新冠病毒感染而患上重症或死亡。對於以前的一些變異株，疫苗似乎可以降低感染本身的可能性——當然，不被感染是避免長期新冠的最佳方式。但疫苗在預防Omicron感染方面並沒那麼有效，而且這種新變異株的突破性感染要普遍得多。

到目前為止，針對接種疫苗者和長期新冠的研究主要集中在Delta病毒變異株出現之前收集的數據。研究結果喜憂參半。