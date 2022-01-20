我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

拜登周年記者會 華郵：凸顯兩黨合作成空 已到夢醒時分

記者顏伶如／綜合報導
拜登講到自己的政績時樂開懷。（歐新社）
拜登講到自己的政績時樂開懷。（歐新社）

就職屆滿周年前夕，拜登總統在白宮舉行了一場罕見的記者會，歷時將近兩小時；華盛頓郵報報導，這場記者會也凸顯拜登對兩黨合作過於一廂情願，如今已到夢醒時分。

拜登批共和黨只愛爭權奪利

經常提到昔日兩黨曾在參院密切合作的拜登，在演說中把阻撓民主黨法案的共和黨國會議員形容為缺乏原則、只愛爭權奪利。

「共和黨要什麼？他們在爭什麼？」拜登說，沒想到推動政策竟遭逢龐大阻力，「彷彿最重要的目標。就是讓拜登總統什麼事都辦不成。」

記者會結束前拜登看手錶。（路透）
記者會結束前拜登看手錶。（路透）

華郵：拜登似為施政失敗找藉口

兩黨合作的目標明顯無法達成，拜登立場表態意義重大，但看起來似乎也在為重大施政推動失敗找藉口，並且預告了2022年期中選舉的論述基調。

其次，拜登形容俄羅斯「小規模入侵」(minor incursion)烏克蘭，似乎刻意淡化問題；擬定因應策略是一回事，公開講出來則是另一回事；他的談話似乎暗示著，俄羅斯只要不是大舉入侵烏克蘭，就不必承擔後果。

記者會結束後不久，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)發表澄清聲明指出，拜登對俄羅斯總統普亭已經明確表達，俄軍如果進入烏克蘭邊界，就算侵略，美國及盟友將展開迅速、嚴厲且團結一致的回應。

記者會後 投票權法參院鎩羽

拜登記者會後不久，投票權法當晚就在參院鎩羽；拜登似乎知道這項法案過關無望，因此呼籲非洲裔支持者要有耐心。

面臨輿論批評對身為民主黨基本盤的非洲裔選民做得不夠，拜登在演說中指出，希望非洲裔選民要有耐心；他說，從政生涯向來力挺非裔民眾，不曾改變，「我在很久以前就開始推動投票權議題了」。

拜登總統就任一周年記者會長達近兩小時，前半段點名記者發問，後來出人意料地任意點選...
拜登總統就任一周年記者會長達近兩小時，前半段點名記者發問，後來出人意料地任意點選記者發問，答覆了不少異常直率的非傳統提問。圖為拜登講到自己的政績時樂開懷。（路透）

承認防疫因應做得不夠完善

另外，Omicron疫情升溫，拜登政府近來遭到批評未能盡早擴大病毒檢測，市售居家病毒快篩劑則嚴重缺貨；拜登在演說中承認防疫因應做得不夠完善，但也有所辯護說：「我們是否應該更早推出更多病毒檢測？是的。但我們已經在擴大辦理了。」

拜登在演講中也怪罪地方政府沒有妥善運用疫情紓困經費，才讓疫情問題持續發生，「許多州及學區都妥善運用了紓困經費，但遺憾的是，有些卻沒有。」

拜登呼籲各州政府及學區，妥善運用這些經費，「保護我們的孩子，讓學校得以持續開門運作。」

拜登也承認令政府尷尬的通膨問題，但必須透過他的施政計畫來解決；他也說，少數規模龐大的企業在某些領域稱霸市場，例如肉品處理業、鐵路、運輸等，這些都是存在十多年的老問題了，不是造成如今通膨的唯一原因。

拜登 疫情 投票

上一則

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

下一則

「川普無特權」 眾院索國會暴亂資料 掃除障礙

延伸閱讀

拜登：俄軍可能入侵烏克蘭 普亭會後悔「付出代價」

拜登：俄軍可能入侵烏克蘭 普亭會後悔「付出代價」
整理／拜登就職周年記者會「5重點」一次看

整理／拜登就職周年記者會「5重點」一次看
圖輯／拜登上任一周年 最常去這一州

圖輯／拜登上任一周年 最常去這一州
取消對中加徵關稅？拜登說「不確定」

取消對中加徵關稅？拜登說「不確定」

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲