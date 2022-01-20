法案卡關少建樹 民主黨憂明年選舉大敗

拜登雖入主白宮，但民主黨在國會只有微弱多數，進步派指在解決他們眼中國家懸之已久的重大問題，拜登膽小怯懦，令其失望。圖為進步派議員在國會舉行記者會。（歐新社）

民主黨 自由派對拜登 總統的執政可謂寢食不安，有些人認為拜登改動國家的程度遠不如他們所期盼，也認為拜登對黨內作梗人士及共和黨，都不願揮出重拳，連擺態立威都不肯，如此到2022期中選前，不太可能有重大建樹對，拜登這一年的政績甚感失望。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登雖入主白宮，但民主黨在國會只有最微弱多數，進步派還哀嘆，在解決他們眼中國家懸之已久的重大問題，拜登可謂膽小怯懦，令其失望。

「拜登讓壞傢伙設定條件 無法辯論」

專注解決氣候問題的「日升運動」(Sunrise Movement)執行長薛利(Deirdre Shelly)表示，由投票權、學生貸款到氣候等任何重大課題，拜登都讓壞傢伙設定條件，無法辯論。

拜登近日私下與曼欽 參議員會談，想找出法子，通過他提出的「重建美好未來」(Build Back Better)開支案；結果卻是白宮與曼欽就法案中的兒童抵稅額陷入齟齬，國會緊張升高，進步派對兩人連達成協議都辦不到，十分憤怒。

有些左派對拜登批評聲浪較溫和，但認為曼欽是民主黨最重大的作梗之徒；「賓州預算與政策中心」(Pennsylvania Budget and Policy Center)主任賈瑞斯(Jeff Garis)指出，拜登正使盡渾身解數，動用人脈，只是民主黨國會優勢太弱。

進步派原本設想的重建美好未來法案，規模達3兆5000億元，但最後縮小到約2兆元，好不容易由眾院過關，現卻卡在參院；好些活躍人士對民主黨無法快速行動，解決選舉改革等影響少數族裔社區極大的命題，頗有怨言。

曼欽、席納瑪拒配合 改革不如預期

拜登呼籲參院通過聯邦投票權法案，也認為廢掉參院「費力把事拖」(filibuster)議事規矩有其必要，但黨內有曼欽及席納瑪兩位參議員拒絕配合，拜登數次與他們會談，都無功而返。

很多民主黨人都預言，元月之前法案再卡關、少有建樹，明年期中選必然大敗；眾人同憂2022年選戰艱辛，再加上揣測拜登民意支持低迷，2024年不會角逐連任，一些進步派人士已開始放眼2024年。

「這樣還想打2022年選戰？」眾議員柯莉‧布希(Cori Bush)說，數百萬人被迫要開始償還學生貸款，兒童抵稅額還被砍掉，民主黨選輸了別怨進步派，11月之後別亂怪人。