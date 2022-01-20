拜登：俄軍可能入侵烏克蘭…承諾分拆重建美好未來法案

拜登總統19日舉行就職周年記者會，聚焦俄、烏衝突，他也自認一年來內政成績不俗，稱2024年仍會與副總統賀錦麗搭檔競選。（路透）

拜登 總統19日舉行記者會表示，俄羅斯 軍隊可能開進烏克蘭 ，俄國總統普亭將為此付出令自己後悔的嚴重代價，美國也要實施經濟制裁；此外，拜登20日就職滿周年，但各項民調都顯示其施政滿意度不佳，但他自認內政成績不俗，稱2024年仍會與副總統賀錦麗搭檔競選。

此外，在內政問題上，民主黨政府舉步維艱，國會卡住規模2兆美元的「重建美好未來」和投票權利等重大法案；拜登在記者會中除承諾持續推動，還表示會分拆「重建美好未來」法案，尋求國會支持，也會持續推動投票權利法。

相較去年3月的首場記者會，談得最多的外國是中國，拜登這場周年記者會的外交政策則聚焦俄烏衝突；拜登政府主張的外交路線是否能有效遏止俄羅斯進犯野心尚待檢驗，國務卿布林肯(Antony Blinken)19日在基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，向普亭(Vladimir Putin)喊話「選擇和平之路」。

不過，拜登在記者會答覆提問時疑似失言說，他猜俄軍會開進烏克蘭，俄羅斯將為此付出代價，接著卻說，代價幾何取決於俄國行動，若是小規模入侵(minor incursion)，則美國與北約(NATO)盟國要爭論如何回應、不採取什麼行動；若是侵略烏克蘭(invade)，那就是災難了。

烏克蘭政府和共和黨議員質疑拜登是為普亭的侵略開綠燈；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)事後重申，任何一名俄軍越過烏克蘭邊境就屬侵略(invasion)，將面臨立即的、嚴重的、來自美國和盟友團結一致的回應。

美國所謂的經濟制裁，可能包括切斷俄羅斯使用國際金融支付系統SWIFT；拜登說，形同將俄羅斯銀行踢出美元支付系統，此後果影響深遠，普亭和他都非常了解。

俄羅斯集結10萬重兵在烏克蘭邊境，隨時準備發動戰爭，俄方稱為阻止烏克蘭加入北約，或北約東擴。

拜登政府官員說「禁止北約擴張」之事絕無可能，拜登卻說，有可能達成不在烏克蘭境內部署核武的共識，且烏國不太可能短期內加入北約，暗指俄羅斯的要求可能被滿足。

拜登說，有機會就烏克蘭情勢舉行第三度「拜普會」，擔憂俄烏衝突會擴大和失控。

拜登說，滿意賀錦麗(Kamala Harris)的表現，兩人將是2024尋求連任的搭擋。

對於重大法案屢屢受挫，拜登歸咎共和黨反對到底拒絕合作，並暗批前總統川普一人威脅全黨。

此外，拜登表示，不考慮再為疫情封城或關校，政府正在提高檢測能量，呼籲國人接種疫苗，且他支持美聯儲穩定物價的工作。

被問到是否豁免部分對中國加徵的關稅，以刺激經濟，拜登稱還沒決定。

美國向來敦促中方落實美中第一階段貿易協議中的採購承諾。