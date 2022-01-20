拜登就職周年 37%評不及格 52%：軟弱總統

民調顯示多達37%民眾給拜登打分為不及格的F，一半民眾認為他是軟弱領袖。圖為因受供應鏈危機影響，1月9日華府一超市貨架空空如也。（路透）

近日民調 顯示，民眾對拜登 總統滿意度持續下降；政治新聞網站Politico民調結果，37%民眾給拜登不及格的F，52%民眾認為他是軟弱領袖；民調機構蓋洛普(Gallup)最新民調則發現，拜登支持度從去年上半年57%跌至近日40%，跟二戰後美國總統相比僅贏過川普 ，美國人政治傾向在近月漸轉向共和黨，有利其期中選舉。

拜登自視川普對照 但兩人分數都差

拜登自視為川普的對照，但民眾對兩人上任一年後的表現都給爛分數；政治新聞網站Politico與民調機構「晨間諮詢」(Morning Consult)19日公布新民調，約37%民眾給拜登F，另分別有11%、20%、18%和12%民眾給拜登A、B、C、D的評分。

相較之下，去年還有31%民眾給拜登A或B的評分，但拜登同期表現還是比川普差，2018年有34%民眾給川普A和B評分。

根據Politico民調，52%民眾認為拜登是軟弱領袖，並認為他在恢復國家團結表現最差；只有18%的民眾，對他2021年的防疫表現打A評分。

支持度剩40% 二戰後總統僅贏川普

另一份蓋洛普最新民調發現，美國40%成人滿意拜登總統表現，寫下他上任後最低滿意度；跟二戰後歷代美國總統相比，只有川普第一年平均滿意度(38.4%)低於拜登，柯林頓第一年滿意度跟拜登差不多，其他總統的平均滿意度都有57%或以上。

根據蓋洛普，拜登去年1月至6月表現滿意度介於54%至57%，當時數百萬人接種疫苗，新冠病例驟減；但隨著夏季疫情變嚴重，拜登7月滿意度開始下滑。

撤軍阿富汗、通膨 支持度持續下探

拜登總統在周年記者會中坦承令政府尷尬的通膨問題，並表示通貨膨脹是重大議題，必須透過他的施政計畫來解決。圖為芝加哥市民眾在超市購物。（Getty Images）

美軍8月底撤離阿富汗時，拜登滿意度繼續下降，但似有改善空間；但最新蓋洛普民調適逢通膨達40年新高，美國40%民眾滿意和56%民眾不滿意拜登表現。

蓋洛普指出，拜登2021年滿意度下滑主要在於獨立選民，拜登上任上半年之間，獨立選民的滿意度從50%以下降至33%；不僅如此，根據最近兩次蓋洛普民調，民主黨人對拜登滿意度也從12月前逾90%，降至約80%；共和黨人對拜登的滿意度則向來低於10%。

蓋洛普分析發現，就2021整年來看，美國人的兩黨偏好維持相對穩定，但以季來看便可注意到轉折；根據蓋洛普數據，在2021年第一季，民主黨比共和黨多出9個百分點的優勢，但到了第四季卻反轉，共和黨反而有5個百分點優勢。

蓋洛普資深編輯瓊斯(Jeffrey Jones)寫道：「從民主黨第一季9個百分點優勢，到共和黨第四季5個百分點優勢，這是蓋洛普1991年固定調查政黨認同與傾向以來，在任何一季測到的最大政黨認同差距。」

共和黨資深民意調查員克麗絲汀．馬修斯(Christine Matthews)表示，如果到夏季，民主黨仍膠著無法勝出5至7個百分點的話，那麼期中選舉恐災情慘重。