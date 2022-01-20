共和黨：拜登執政一整年都是危機 消滅病毒也沒做到

國會眾院多位共和黨19日在拜登總統舉行就職周年記者會前搶先開炮，批評拜登上台以來「一整年都是危機」，對於新冠疫情處理不力。（Getty Images）

拜登 總統19日下午在白宮舉行就職周年記者會前，眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席、紐約州聯邦眾議員艾莉絲·史提法尼克(Elise Stefanik)與眾院少數黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)搶先開砲，批評拜登上台以來「一整年都是危機」，對於新冠疫情 處理不力。

「辛勤工作的家庭因為經濟危機、能源危機、邊境危機、教育危機、國安危機而飽受折磨，現在疫情危機則是越來越嚴重。」史提法尼克說：「拜登總統保證會消滅新冠病毒，結果沒有說到做到。」

原為眾院共和黨會議主席的懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，由於多次批評前總統川普散布選舉陰謀論，2021年5月遭撤銷領導地位，由史提法尼克遞補遺缺。

史提法尼克對媒體發表聲明後，並未接受記者提問；在拜登記者會後，也沒有共和黨檯面上的人物發表評論。

提到拜登政府的疫情處理時，史提法尼克與史卡利斯以「拜登的新冠病毒危機」形容新冠病毒，並說疫苗 接種令是強迫動用政府權力，壓迫民眾的個人健康選擇。

「我已經接種疫苗，也鼓勵別人打疫苗，但顯然不是每個人都適合打疫苗。」史卡利斯說，接種疫苗屬於醫療決定，但若有人未打疫苗，就會遭到開除，或者下令商家關閉因為不是所有上門的人都打了疫苗，「如此想法簡直瘋狂。」

史卡利斯也說，拜登對於任命聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長，絲毫沒有迫切感；拜登上台以來，食藥局到目前為止還沒有局長，由珍妮特‧伍考克(Janet Woodcock)代理局長。

「食藥局像一艘無舵之船，漂流於疫情之間。」史卡利斯說，拜登說過要消滅新冠病毒，「不禁讓人納悶病毒怎麼還沒被消滅。」