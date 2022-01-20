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記者會隨機點名 媒體尖銳提問 拜登：下一題…

記者胡玉立／綜合報導
拜登被問到棘手問題時忙撓頭。（Getty Images）
拜登被問到棘手問題時忙撓頭。（Getty Images）

拜登被指過於誇大個人功績

拜登總統就任一周年記者會長達近兩小時，前半段點名記者發問是按表叫號點名，後來卻出人意料地開始任意點選記者發問，答復了不少異常直率的非傳統提問；媒體除了得以大作文章，也指拜登在會中過於誇大個人功績。

拜登在有線電視網(CNN) 提問後，開始隨意點名記者發問，其中包括經常批評拜登的福斯新聞頻道和右翼有線電視台「新聞極限」(Newsmax)。

當福斯新聞記者杜西(Peter Doocy)問拜登：「你為什麼第一年就把這個國家拉到這麼遠的地方？」

拜登立即否認說，「你們一直試圖讓我相信我是伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)，但我不是他。我喜歡他，但我不是伯尼·桑德斯。我不是社會主義者。我是主流民主黨人。」

精神狀況是否健康？記者問題直率

拜登點了「新聞極限」記者羅森(James Rosen)，後者直接問拜登說，有民調發現很大比例受訪者質疑他的精神狀況是否健康，拜登尖銳回答說：「我會讓你們判斷他們是否正確。」然後立即要求換「下一題」。

面對拜登執政一年的自我評估，媒體認為他誇大了自己對疫情的掌控表現，在美國就業增長方面居功自傲的說法，也值得商榷。

抗疫超乎預期？美聯社打臉

拜登談到新冠疫情時，自稱他沒有過度承諾，對抗COVID-19的表現還超越所有人預期。

但美聯社表示，選前一個月，拜登曾誓言要「關閉病毒，而非鎖國」，但這場疫情迄今遠未停止，局勢還在激增；全球可能只會走向一個「病毒風險可控」的未來，而非「病毒消失」的未來。

在經濟方面，拜登自誇：「我們一年內創造了600萬個新工作機會，比以往任何時候都多。」

但美聯社認為，即使美國經濟2021年增加640萬個職缺，是1939年以來的政府最高紀錄，但其中部分是自2020年發生有紀錄以來最嚴重失業人數的自然反彈，當年裁員940萬人。

此外，美國人口自1970年代末以來增長1億多人，拜登任內的就業人數激增在原始數字上勢必超過前任；2021年美國就業數字增長4.5%，以百分比來看，是自1978年以來最大增幅，但並未打破歷史紀錄。

拜登 就業 疫情

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