桑德斯放話：改挺曼欽、席納瑪的對手

民主黨聯邦參議員桑德斯(圖)18日表態，未來將支持席納瑪與曼欽競選連任的初選對手。(美聯社)

民主黨中間派人物聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)阻擋投票權法案，政治後果儼然已開始發酵。墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」(Emily's List)表示，不再支持席納瑪連任；聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)18日也表態，未來將支持席納瑪與曼欽 (Joe Manchin，西維吉尼亞州)競選連任的初選對手。

「艾蜜莉名單」是1985年創立的政治行動委員會，成立宗旨在於協助支持墮胎權的民主黨籍女性候選人打贏選戰。

「艾蜜莉名單」主席巴特勒(Laphonza Butler)表示，席納瑪若不願支持修改參院 議事規則而讓投票權法案過關，在下次選舉時恐將發現自己變成「孤軍作戰」。

巴特勒在聲明中說，「我們認為她就是破壞了我們的民主基礎，她將斷送自己的勝利之路，艾蜜莉名單的追求目標受挫，因此我們無法為她角逐連任背書」。

席納瑪對福斯新聞網(Fox News)發表聲明指出，參院表決60票門檻的規定，曾多次用來保護聯邦政策出現大幅變化，例如維護婦女就醫權益問題，「上周我在參院議場發言時就說過，出於善意的不同民眾之間，可能對於政策與策略存有歧見」。

桑德斯則表示，他認為席納瑪和曼欽在下次選舉將「面臨極大的挑戰」，指兩人拒絕廢除「費力把事拖」(filibuster)議事規則，以及阻擋拜登總統「重建美好未來」(Build Back Better Act)法案，讓該州選民對他們感到失望；被問到是否支持兩人競選對手時，桑德斯答「嗯，會」。

一般來說，參院中支持黨內其他人士與同僚競選的狀況並不常見，但桑德斯此話也凸顯進步派對曼欽和席納瑪束手無策的挫敗。

雖然上述兩人都要到2024年才會競選連任，但曼欽表示自己不反對黨內其他人與他競選：「我一生經歷無數次初選，每次連任競選我都有參加初選；西維州情勢顛簸，我們都習慣了。放馬過來吧。」