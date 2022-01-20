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民主黨人漸失耐性 喊話拜登「分拆」美好法案闖關

編譯陳韻涵／綜合19日電
聯邦參議員曼欽。(路透)
聯邦參議員曼欽。(路透)

部分民主黨人逐漸失去耐性，呼籲白宮分拆法案細節，再次與聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)磋商教育、健保和氣候變遷等議程，曼欽表示願與任何人談判，但還沒聽聞白宮要把法案拆成小項重談；在改變議事規則以利投票權法案通關方面，亞利桑納州參議員凱利(Mark Kelly)19日終於鬆口支持修改「費力把事拖」(filibuster)議事規則。

拜登總統19日表示，將改變標誌性的教育、健保和氣候變遷法案，拆成可以通過國會的小規模法案，內容包括學前教育和對抗氣候變遷的條款，但可能遺漏許多黨內同志和社運人士疾呼立法的事項。

拜登說：「我覺得我們可以分拆法案，只取能過關的部分，再次戰鬥。」

愈來愈多受挫的民主黨議員疾呼拜登政府分別通過各項法案，而非強推約2兆元的「重建美好未來」(Build Back Better Act)法案；曼欽上月反對此案，認為此案太過龐大且昂貴。

但拜登也不諱言表示，有兩大關鍵不確定能否過關，分別是兒童照護減稅額和補助社區大學學費。

白宮計畫改變去年公開與多名參眾議員磋商的策略，白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)說：「我們去年學到的一大教訓是，愈少與特定參議員或眾議員磋商，我們表現愈好，所以我們將直接與曼欽私下談。」  

曼欽則表示，他還沒恢復與白宮磋商。

被記者問到拜登19日的發言時，曼欽回應：「我與每個人談」，但還沒聽到或看到任何白宮可能希望分拆法案的消息。

在民主黨努力了一年的投票權法案方面，少數關鍵參議員仍拒改議事規則以對抗共和黨。

若要推翻「費力把事拖」，需要參院60名參議員同意，但目前參院兩黨各占50席，且曼欽和席納瑪(Kyrsten Sinema)強烈反對。

參議員凱利和昆斯(Christopher Coons)19日鬆口支持更改議事規則；昆斯支持「小幅度且暫時」修改議事規則的例外情況，而今年面臨席位改選的凱利則說，「選民值得彈性應對國家挑戰的參院」。

亞利桑納州參議員凱利19日鬆口支持修改「費力把事拖」議事規則。(Getty Im...
亞利桑納州參議員凱利19日鬆口支持修改「費力把事拖」議事規則。(Getty Images)

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