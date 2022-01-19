夏威夷打3針才算完全接種 至少等2周才實施

夏威夷州最新規定打完補強針的旅客才能進入夏威夷。圖為夏威夷居民接種疫苗。(美聯社)

夏威夷州 州長伊格(David Ige)日前宣布最新「安全旅行政策」(Safe Travels policy)，擬將新冠疫苗 完全接種(fully vaccinated)的定義改為三劑疫苗，且旅客抵達後可不用強制五天的隔離。

據有線電視新聞網(CNN)報導，州長辦公室正考慮修改完全接種的定義；這可能意味沒有接種補強針的國內旅客，在抵達夏威夷之前，可能必須接受新冠病毒檢測，或是在抵達夏威夷後自費隔離五天。

「我們希望那些在過去五到六個月內已接種第二劑疫苗的人也接種補強針，這樣才算『真正』完全接種。」伊格在聲明中說：「我們也會持續評估安全旅行的必要措施。」

按照現行規定，已接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moder)兩劑疫苗、或一劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的旅客，在抵達夏威夷可不需隔離。

但受到具有超強傳染力的Omicron變種病毒 影響，夏威夷確診人數再度飆升，染疫住院率和死亡率也隨之增加，迫使伊格必須加強防疫措施。

伊格表示，安全旅行政策至少還得再等兩周才會實施，讓即將前來的旅客們有充足的時間調整行程，或安排第三劑接種，「我們明白民眾需要一點時間反應，所以我們提供兩周的時間，讓那些需要的人盡快去打第三劑疫苗。」

另外，近幾周來不斷有旅客抱怨夏威夷機場因人力短缺導致作業速度太慢；今年的第一個禮拜就傳出，有旅客為了出示疫苗接種或陰性篩檢證明，排隊好幾個小時。

不過飛航專家解釋，這是因為美國本土的航空公司減少起飛前的預先檢視作業而導致，參與安全旅行政策的特殊專員雪莉‧梶原(Sheri Kajiwara)說：「有時本土的登機門只有一名檢查員，卻要負責25到50人，剩下的人就只能到夏威夷來讓我們檢查。」

夏威夷公衛廳統計指出，17日新增4700人確診，該州累積確診增至17萬4586人，連續七天平均確診數為4087例。